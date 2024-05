Major-winnaar Danny Willet terug op KLM Open 2024: 'Geweldig hem weer in Nederland te zien'

Op de 104de editie van de KLM Open is Danny Willet van de partij. De Engelsman, die veel grote toernooien heeft gewonnen, keert zo terug op het toernooi waarop hij in 2008 al in actie kwam dankzij een wildcard.

Vorig jaar onderging de 36-jarige Willett een operatie aan zijn schouder, waarna hij in april de clubs weer oppakte bij de Masters. Op de major, die hij in 2016 won, kende de golfer een behoorlijke comeback door zonder serieuze voorbereiding het weekend te halen.

'Golfbaan zag er geweldig uit'

Willett kwam in 2008 al uit op de KLM open toen hij als beste amateur van de wereld een wildcard kreeg. De laatste keer dat hij de Dutch Open speelde, was in 2019. "Ik kan niet wachten", zegt Willett zelf over zijn terugkeer op Nederlandse bodem. "De laatste keer dat ik het evenement zag, was het publiek fantastisch en zag de golfbaan er geweldig uit. Ik kijk ernaar uit om jullie daar te zien."

'Geweldig voor het publiek'

Ook Daan Slooter, directeur van de KLM Open, kijkt uit naar de terugkeer van Willett. "Een grote speler die naast prachtige overwinningen ook geweldige comebacks heeft gekend. Hij speelt met zijn hart en dat is geweldig voor het publiek."

Naast Willett zijn ook titelverdediger Pablo Larazábal en eerdere winnaar Joost Luiten van de partij. Rasmus Højgaard, Zander Lombard, Dylan Fritelli en Matteo Manassero staan eveneens aan de afslag. Onder meer Darius van Driel en Daan Huizing zorgen voor meer Nederlandse inbreng op het toernooi, dat van 20 tot en met 23 juni plaatsvindt.