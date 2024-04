Kersverse vader Joost Luiten heeft 'niks meer te verliezen' op KLM Open: 'Kan ik wat dingen afschuiven'

Nog twee maanden en dan is het alweer tijd voor het grootste golftoernooi van Nederland. Van 20 tot en met 23 juni wordt op The International in Badhoevedorp de KLM Open gehouden. Golfer Joost Luiten was in 2013 en 2016 de winnaar en is ook dit jaar weer van de partij. Hij sprak dinsdag in aanloop naar het toernooi met Sportnieuws.nl.

De aanloop voor Luiten is anders dan anders, want een aantal maanden geleden is hij voor de eerste keer vader geworden. "Tot nu toe gaat het goed. Hij is vijftien weken oud en groeit als kool. Het is lekker dat hij goed slaapt en ligt ook al op zijn eigen kamertje. We konden ons geen beter kind wensen."

Luiten vond het vlak na de geboorte moeilijk om tijd te vinden om te trainen: "Maar dat is ook niet erg. Op dat moment zijn er andere prioriteiten, maar het is zaak om die te verleggen. Dat gaat goed en je ziet dat de resultaten ook beter worden op de golfbaan. Dat zal ermee te maken hebben."

Tweevoudig winnaar

Luiten won het toernooi tweemaal, in 2013 en 2016. Toen heette het toernooi nog de Dutch Open: "Ik heb twee keer mogen winnen en dan is altijd de vraag welke het mooiste is, maar ze hebben allebei hun charme." In 2013 won Luiten op de Kennemer in Zandvoort en drie jaar later was hij de beste op The Dutch in Spijk.

Luiten kijkt er erg naar uit om voor eigen publiek te spelen: "Je hebt extra spanning, maar ik heb niks meer te verliezen. Ik hoef me niet meer te bewijzen." Hij heeft tenslotte al twee keer het toernooi gewonnen: "Ik ga er vrij en open in."

Dit jaar is het toernooi op The International in Badhoevedorp en de doelstelling is dus duidelijk. "Ik hoop de trilogie rond te maken", vertelt Luiten. "Dat je op drie verschillende banen kan winnen, zou heel mooi zijn. Dat is het doel dit jaar."

Joost Luiten won in 2016 voor de tweede keer de KLM Open. © Getty Images

Ambassadeur

De 38-jarige golfer is niet alleen oud-winnaar van het toernooi, maar ook ambassadeur. Dat betekent dat hij in de aanloop van het toernooi meewerkt aan de promotie. Luiten denkt echter dat één ding vooral belangrijk is om de aandacht te vestigen op het toernooi: "Ik moet gewoon goed spelen, want dat helpt om het toernooi in de media te krijgen."



Misschien krijgt hij daarbij wel de hulp van landgenoten, want Luiten is niet meer de enige Nederlander die een rol van betekenis kan spelen: "Dat was jaren wel zo, maar het is ook niet zo erg." Ook Daan Huizing en Darius van Driel hopen een mooie prestatie neer te zetten en dat vindt Luiten ook wel fijn: "Dan kan ik ook wat andere dingen afschuiven."



Bekijk hieronder het volledige interview met Luiten.