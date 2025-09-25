Een bijzondere samenwerking in de sportwereld. De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) slaat de handen ineen met Pink Ribbon, dat onderdeel is van KWF Kankerbestrijding.

De twee partijen willen de komende drie jaar er alles aan doen om mensen meer bewust te laten worden van borstkanker en hopen op die manier ook geld in te zamelen voor onderzoek naar de heftige ziekte. In Nederland krijgt één op de zeven vrouwen uiteindelijk borstkanker. Pink Ribbon is onderdeel van het KWF en vraagt specifiek aandacht voor de ziekte.

De NGF voelt zich geroepen om zich voor dit doel in te zetten doordat het een grote vrouwelijke achterban heeft. In totaal zijn er zo'n 140.000 vrouwen lid. Van dat aantal is 73 procent boven de 50 jaar oud en dat past helemaal bij het doel, want van alle borstkankerpatiënten is liefst 81 procent ouder dan die leeftijd. "De NGF wil niet aan de zijlijn blijven staan, maar de kracht van sport inzetten om een verschil te maken", valt er te lezen in het persbericht.

De golfbond en het goede doel hopen uiteindelijk 446.016 euro op te halen. Dat getal is niet zomaar gekozen, want dat is precies het aantal leden dat de NGF momenteel heeft. De twee partijen hopen dus per golfer één euro op te halen. Dat geld moet uiteindelijk geïnvesteerd worden in projecten en onderzoeken voor preventie, betere behandelingen en een zo prettig mogelijk leven na borstkanker.

'Dit raakt zoveel levens'

“Het feit dat zoveel vrouwen en hun naasten, direct of indirect geraakt worden door borstkanker, maakt dat we als golfsport niet aan de zijlijn willen blijven staan. Samen met Pink Ribbon zetten we ons in om aandacht en geld op te halen voor belangrijke projecten en onderzoek. Daarmee dragen we bij aan het voorkomen van borstkanker, betere behandelingen én een prettiger leven na borstkanker. Samen met Pink Ribbon willen wij ons verbindende vermogen en grote bereik inzetten voor een zaak die zoveel levens raakt”, aldus Danielle Wallet, algemeen directeur bedrijfsvoering bij de NGF.

"Veerkracht dragen we samen. Het zit in grote momenten, maar ook in kleine gebaren. Borstkanker gooit veel overhoop – je lichaam, je leven, je plannen. Maar wat blijft is de kracht vanbinnen. De kracht om door te gaan, op jouw manier. Dat noemen we veerkracht. De steun van de Nederlandse Golf Federatie betekent veel voor ons en voor iedereen die met borstkanker te maken krijgt. Met deze samenwerking slaan we de handen ineen voor meer onderzoek, betere zorg en blijvende aandacht voor vrouwen met borstkanker", reageert brandmanager Indira Balgobind verheugd op de samenwerking.