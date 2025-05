Nederlandse olympiër kondigt bijzonder nieuws aan: 'Een van de meest trotse momenten uit mijn leven'

Anne van Dam heeft prachtig nieuws te horen gekregen. De Nederlandse golfster, die vorig jaar actief was op de Olympische Spelen, kreeg woensdag te horen dat ze voor een bijzonder toernooi een zeer prestigieuze rol krijgt.

De 29-jarige Van Dam is namelijk aanwezig bij de zogeheten PING Junior Solheim Cup. Dat is een toernooi dat in 2026 wordt gehouden in het Nederlandse Cromvoirt (Noord-Brabant) en waar de Verenigde Staten en Europa de strijd met elkaar aangaan. Elk team heeft 12 golfsters van jonger dan 18 jaar oud. De ervaren golfster heeft een belangrijke rol bij het toernooi en is daar bijzonder blij mee. "Het is een van de meest trotse momenten uit mijn leven", laat ze weten.

Spaanse golfer (21) misdraagt zich bij The Masters: 'Publiek klapte voor me' Golfer Jose Luis Ballester (21) had bij het grote golftoernooi the Masters andere zorgen dan welke golfclub hij uit de tas moest trekken. De Spanjaard, die titelhouder is bij het kampioenschap U.S. Amateur, moest naar het toilet. Maar op de Augusta National Golf Club zijn geen dixies neergezet.

Captain tijdens belangrijk toernooi

Wat gaat ze dan precies doen? Ze is uitgekozen als captain voor het Europese team dat meedoet aan het toernooi. Daarmee is de cirkel mooi rond, want als piepjonge tiener deed Van Dam zelf mee aan het evenement in 2013. "Het is zo'n enorme eer om hiervoor gevraagd te worden en het is een van de makkelijkse ja's die ik ooit heb gegeven. Dat ik nu captain ben is echt ongelooflijk."

Van Dam, die ook actief was op de Spelen van Tokio en Parijs, is een van de meest succesvolle Nederlandse golfsters aller tijden. In totaal won ze zeven prestigieuze toernooien. In 2019 deed ze als tweede landgenote ooit mee aan de Solheim Cup. Het toernooi, en ook de jeugdvariant daarvan, is voor haar dus enorm belangrijk.

'Woedende' sporter doet plakband op zijn mond: 'Ik moet mijn klep houden' Golf is een sport waarin elk foutje telt, want elke slag die je nodig hebt om de bal in de hole te krijgen, wordt op je scorekaart genoteerd. De Amerikaanse golfer Ryan McCormick (33) kon niet meer met zijn foutjes omgaan en schold te veel op zichzelf. Daarom was er een extreme maatregel nodig.

'Anne van Dam is een geweldige keuze'

Het toernooi in Brabant is voor Van Dam vanwege haar aanvoerderschap tijdens het toernooi. Het toernooi, net als de Solheim Cup, wordt in september 2026 afgewerkt. De grote baas van het toernooi, John A. Solheim, kan niet wachten. "Anne is een geweldige keuze om in haar thuisland het Europese team te coachen."