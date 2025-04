'Woedende' sporter doet plakband op zijn mond: 'Ik moet mijn klep houden'

Golf is een sport waarin elk foutje telt, want elke slag die je nodig hebt om de bal in de hole te krijgen, wordt op je scorekaart genoteerd. De Amerikaanse golfer Ryan McCormick (33) kon niet meer met zijn foutjes omgaan en schold te veel op zichzelf. Daarom was er een extreme maatregel nodig.

Tijdens het toernooi Club Car Championship bij The Landings Golf & Athletic Club in de Amerikaanse staat Georgia verscheen McCormick met plakband op zijn mond. De site van de PGA Tour concludeert droogjes: "Dit bewijst dat er nog steeds veel mogelijkheden zijn wat betreft zoeken naar verbeteringen in de golfwereld."

Boos

Vrijdag legde hij uit hoe hij tot het besluit was gekomen om zichzelf het zwijgen op te leggen. "Ik had dit jaar op de golfbanen niet zoveel plezier", zei hij. "Ik was behoorlijk boos en teleurgesteld. Ik heb al veel dingen geprobeerd, daarom dacht ik dat ik mijzelf moest dwingen om mijn klep te houden."

Golf is hard.



Ryan McCormick resorted to taping his mouth during R2 of @clubcarchamp. pic.twitter.com/rBjreDoNfN — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) April 4, 2025

"Vandaar de tape op mijn lippen. Ik heb veel boeken gelezen en veel mensen gesproken. Toch bleef ik zo woedend bij het golfen. Ik heb geen ideeën meer over. Een paar weken geleden kwam ik op het idee om plakband toe te passen. En vandaag was helaas de dag dat ik me gedwongen voelde het ook echt te doen."

Batman

Zo pakte het plakbankje uit: "Ik hoopte dat het me zou helpen. Maar ik weet niet of dat zo is, ik weet ook niet of het niet zo is. Wel moest ik anders gaan ademen. Ik leek wel Batman met een muilkorf. Ik ben er niet trots op. Ik wil ook niet een rare situatie opwekken voor de andere golfers, dat zou niet eerlijk zijn. Ik heb het gewoon zwaar en dit was vandaag mijn maatregel."

Ook had zijn gesloten mond invloed op zijn manier van communiceren met zijn caddie. Hij kon niet verbaal aangeven welke golfclub hij nodig had. "Ik schreef de nummers op", zei hij lachend. "Ik liet mijn papiertje zien aan hem. Het was wel eenvoudiger zo, dat kan ik je garanderen."

Cut

De resultaten van McCormick zijn dit jaar niet zo sterk. Nadat hij zijn PGA TOUR-kaart verloor met een 161e plaats in de FedExCup Fall-stand van 2024, begon hij aan het Club Car Championship als nummer 126 op de puntenlijst van de Korn Ferry Tour 2025. Na het missen van de cut bij The Landings Golf & Athletic Club zal hij nog verder wegzakken.

