Topgolfer komt bovendrijven op The Masters en kan felbegeerde groene jasje al ruiken

The Masters krijgt mogelijk een bijzondere winnaar. Op de slotdag staat oudgediende Rory McIlroy aan de leiding in Augusta. De golfer uit Noord-Ierland hoopt na jarenlange droogte eindelijk weer eens een grote prijs te pakken.

Golfer Rory McIlroy heeft de leiding bij de Masters in Augusta overgenomen van Justin Rose. De Noord-Ier had voor de derde ronde 66 slagen nodig en begint de slotdag met een voorsprong van twee slagen op de Amerikaan Bryson DeChambeau. "Het was een fantastische dag en ik sta er goed voor voor morgen", aldus McIlroy, die met een score van 204 momenteel twaalf slagen onder par staat.

Jacht op grand slam

McIlroy wil in Augusta zijn grand slam, het winnen van alle vier de majors, voltooien. De 35-jarige golfer was al de beste op het British Open, het US Open en het PGA Championship. Alleen de zege in Augusta bij de Masters ontbreekt nog. De laatste zege van McIlroy bij een groot toernooi dateert van elf jaar geleden.

Groen jasje

Met de zege op The Masters zou McIlroy dus voor het eerst het felbegeerde 'groene jasje' aan mogen doen. Dat krijgt de winnaar elk jaar, maar de Noord-Ier dus nog nooit. Na aftrek van flink wat belasting krijgt degene die de holes in de minste slagen heeft gehaald, ook nog eens dik twee miljoen dollar aan prijzengeld.

Enorme carrière

De nog altijd pas 35-jarige McIlroy geldt als een van de beste golfers aller tijden. Hij maakte in 2007 al zijn profdebuut en sloeg bij elkaar meer dan 80 miljoen dollar aan prijzengeld richting de kleine gaatjes. Hij won in zijn carrière 23 PGA Tours, vier Ryder Cups en nog 14 andere golftours. In 2022 boekte hij zijn beste resultaat op The Masters tot nu toe: hij werd toen tweede.