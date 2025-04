Prijzengeld The Masters | Addertje onder het gras voor golfers die strijden om prestigieuze major

Wat Wimbledon is voor de tennissers, is The Masters voor golfers. Op het prestigieuze Augusta National Golf Club strijden ze om het iconische groene jasje ('the green jacket'). Daarnaast ligt er ook een bult prijzengeld klaar, alleen zit daar wel een addertje onder het gras.

The Masters is één van de vier majors naast de US Open, The Open Championship en PGA Championship. Maar het 'jongste' toernooi (ontstaan in 1934) heeft net even wat meer aanzien dan de rest. Iedere winnaar wordt namelijk erelid van The Masters en krijgt het felbegeerde green jacket aangereikt door de winnaar van het jaar ervoor.

Dit zijn de WAGs op golftoernooi The Masters: bikinimodel en bodybuilder moedigen man aan in strijd om miljoenen Het grootste golfevenement van het jaar is donderdag van start gegaan: The Masters. De topgolfers strijden niet alleen om de titel, maar ook om een miljoenenbedrag. Dat doen ze onder toeziend oog van hun vrouwen en vriendinnen. Lees hier alles wat je over hen moet weten.

De eerste major van het seizoen wordt bovendien standaard gehouden op dezelfde golfbaan, terwijl de andere grote toernooien ieder jaar wisselen. Ook is er het Champions Dinner, dat sinds 1952 wordt georganiseerd voor (oud-)winnaars.

Prijzengeld The Masters

Kortom, genoeg redenen voor golfers die nog droog staan om The Masters een keer te winnen. Al helemaal als je de prijzenpot bekijkt. In totaal is er - net als vorig jaar - 20 miljoen dollar te verdelen. De winnaar gaat naar huis met 3,6 miljoen dollar (omgerekend 3,1 miljoen euro). Hoe anders was dat tijdens het oprichtingsjaar, toen winnaar Horton Smith 1500 dollar kreeg overhandigd uit een tas ter waarde van 5000 dollar.

Verdeling prijzengeld (in dollars)

Positie Geld Winnaar 3,6 miljoen Nummer 2 2,16 miljoen Nummer 3 1,36 miljoen Nummer 4 960.000 Nummer 5 800.000 Nummer 6 720.000 Nummer 7 670.000 Nummer 8 620.000 Nummer 9 580.000 Nummer 10 540.000

Prachtige beelden: vierjarige dochter van topgolfer raakt bizar lange put tijdens Masters-toernooi Dat Rory McIlroy een uitstekende golfer is, is wel bekend, maar ook zijn dochter blijkt een natuurtalent. De vierjarige Poppy kreeg tijdens The Masters in Australië het publiek op de banken met een bizarre put.

Addertje onder het gras

Toch is het niet zo dat de winnaar van The Masters 3,6 miljoen dollar krijgt bijgeschreven op zijn rekeningnummer. Een flink deel moet namelijk worden afgestaan vanwege allerlei belastingen. Er moet 37 procent federale belasting worden betaald. Daarnaast geldt ook een staatsbelasting van 5,39 procent in de staat Georgia.

Dat betekent dat de winnaar liefst 1,5 miljoen dollar (omgerekend 1,38 miljoen euro) moet afstaan, waardoor er net iets meer dan 2 miljoen dollar overblijft. Alsnog een flinke vetpot natuurlijk.