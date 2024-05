Topgolfer Scottie Scheffler kan opgelucht ademhalen na veelbesproken aanhouding

De Amerikaanse topgolfer Scottie Scheffler hoeft niet meer te vrezen op een straf na zijn arrestatie. De nummer één van de wereld werd opgepakt tijdens de PGA Championship, maar gaat vrijuit.

De arrestatie was twee weken geleden in Amerika groot nieuws. Toen de 27-jarige golfer naar de golfbaan in Louisville reed, passeerde hij een aantal agenten. Er was sprake van een dodelijke aanrijding waardoor de weg naar de Valhalla Golf Club tijdelijk geblokkeerd werd.

Maar Scheffler negeerde de aanwijzingen van de politie, waardoor hij in de boeien werd geslagen. Volgens het politieonderzoek weigerde Scheffler naar de instructies van de politie-agenten te luisteren. Het leverde hem een korte periode in de cel op.

"Ik heb voor het eerst wat tijd in de cel moeten doorbrengen", aldus Scheffler kort na de arrestatie. "Daar ben ik niet boos over, maar ik ben wel in shock. Ik was wel een uur aan het trillen." Scheffler werd dus snel vrijgelaten en sloot die dag op het PGA Championship nog af met een aardige score. "Ik heb nog steeds het gevoel dat mijn hoofd tolt, maar ik was gelukkig op tijd terug en heb nog wat golf kunnen spelen", zei Scheffler.

Aanklachten laten vallen

Scheffler zal helemaal opgelucht zijn na het laatste nieuws vanuit de rechtbank. De rechter liet de vier aanklachten tegen de Amerikaan vallen. Volgens de rechterlijke macht was er een gebrek aan bewijs. Na afloop van de zitting gaf de advocaat van Scheffler een korte reactie op het nieuws: "Hij is blij dat deze zaak achter de rug is."