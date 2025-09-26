Topgolfer Jon Rahm doet dit weekend met Team Europa mee aan het grootste golfevenement van het jaar: de Ryder Cup. De Spanjaard is op zijn persconferentie voor het toernooi erg openhartig en hij vertelt over de beschuldigingen van Ozempic-gebruik, het trainen met een VR-bril en een stapavond met collega Tyrell Hatton die volledig uit de hand liep.

Na de overwinning op de LIV Tour besloten Hatton en Rahm samen een drankje te gaan doen. De Spanjaard legt uit waarom ze iets te vieren hadden. "Ik drink niet vaak, maar gelukkig kan ik wat meer hebben dan Hatton. Hij had net gezien dat hij zich had geplaatst voor de Ryder Cup, wat heel lastig is via de LIV Tour. Wat hij deed was enorm knap. Ik begrijp dat hij dat wilde vieren, met de trots die hij voelde. En het was ook nog eens het eind van het seizoen voor ons."

Rahm en Hatton gingen vervolgens helemaal los en de avond liep uit de hand. "Het probleem was alles wat we door elkaar dronken. Wijn, Gin/Tonic, Amaretto Sour, een Margarita en dan heb ik het nog niet eens over die aardbeilimonade met wodka. De barman was heel creatief, maar het was net iets te veel. We voelden ons allebei niet goed om de maandag, maar Hatton voelde zich zeker het minst. Hij werd die ochtend wakker met de kots nog in zijn baard."

Ozempic

Toch kampt Rahm ook zo met zijn eigen problemen. De Spaanse golfer, die erg veel afviel in een korte periode, wordt vaak in verband gebracht met gebruik van het bekende afvalmedicijn Ozempic. En de fans van Team America maken daar tijdens de Ryder Cup gebruik van. "Het gebeurde al tijdens een van de eerste slagen die ik deed op de training. Ik weet niet precies wat die fans zeiden, maar het klonk als: 'Hee Rahm, waar is de Ozempic?' De fans in New York zijn heel gepassioneerd en creatief, dat is iets wat we allemaal kunnen waarderen."

Om zich voor te bereiden op de beledigingen vanuit het publiek, trainde Rahm met een VR-bril. Toch denkt de Spaanse golfer dat je vooral op het moment zelf sterk moet zijn. "Je moet mentaal sterk zijn, want je weet dat dit kan gebeuren bij een uitspelend team op de Ryder Cup. Pas als je voor het eerst afslaat, merk je hoe je gaat reageren."