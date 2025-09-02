De Noorse handballegende Camilla Herrem heeft afgelopen zondag een spectaculaire rentree gemaakt. Met nadruk op spectaculair, gezien het indrukwekkende verhaal van de 38-jarige. Zij verscheen onlangs nog zonder haar op televisie.

Dat Herrem, die in 2012 en 2024 goud won met Noorwegen op de Olympische Spelen, bij de selectie zat van haar club Sola was al een wonder. Vijf dagen terug had ze namelijk de laatste chemotherapie. Twee maanden terug kondigde Herrem aan dat ze borstkanker had.

Ze noemde de knobbel die ze had 'ongeveer zo groot als een erwt'. Vervolgens onderging ze chemotherapie, waarvan de laatste van vier sessies pas afgelopen dinsdag werd afgerond. Nog maar een paar weken geleden liet de moeder van twee zien hoe sterk ze is. In een tv-interview met TV2 haalde ze de hoofddoek van haar hoofd, wat duidelijk de tekenen van chemotherapie liet zien. Desondanks glimlacht ze. Ze is haar haar kwijt, maar haar moed niet.

Emotionele terugkeer

Dat bewees ze toen ze namens Sola tegen Oppsal haar rentree maakte. Met overtuiging, want de linkerhoek was betrokken bij vier goals in de overwinning: 29-25. De comeback deed Herrem zichtbaar veel. "Het was echt fijn om weer op de baan te staan, maar er waren een hoop 'eerste keren' die ik moest doorstaan. Zonder haar de arena betreden en opwarmen... Ik moest mijn eigen plek vinden, want er keken extreem veel mensen", blikte ze na afloop terug.

🇳🇴 #Norvege



🙌 ENORME respect à la Championne Olympique et Championne du Monde, Camilla Herrem 🇳🇴, de retour à la compétition ce we 5 jours seulement après sa séance de chimiothérapie 😲https://t.co/QNGtAK3Wda pic.twitter.com/C8jHNtEdsS — HandNews (@HandNewsfr) September 1, 2025

"Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen ervaart dingen anders. Ik moet doen wat goed voor me is. Als het goed voelt om op het veld te staan ​​en een wedstrijd te spelen, en zolang mijn lichaam er goed op reageert, dan doe ik het", verzekerde ze.

Haar rentree kon rekenen op veel bewondering, bij onder anderen Bent Svele. De 63-jarige oud-handbalster sprak vol lof over Herrem bij TV2. "Na de kankerdiagnose, chemotherapie en intensieve training. Dit is absoluut buitengewoon. Ik vraag me af waartoe deze vrouw in staat is."

Rijke carrière

Herrem zal in haar ogen een van de mooiste overwinningen uit haar carrière hebben geboekt. Ondanks dat ze drie wereldtitels, vijf Europese titels en twee Olympische Spelen won. In 2024 kondigde ze het einde van haar interlandloopbaan aan.