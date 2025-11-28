De Nederlandse handbalsters beginnen vrijdag in Rotterdam aan het WK met een duel tegen Argentinië. Het toernooi wordt het laatste kunstje van sterkhouders Lois Abbingh en Estavana Polman bij Oranje en dus verdwijnen er snel twee bekende gezichten uit het Nederlands team. In de videopodcast Sportnieuws.nl WK handbal vertelt Abbingh tegen oud-handbalster Tess Lieder over het belang van boegbeelden voor de sport.

Lieder en Abbingh wonnen samen het WK 2019 en de voormalig keepster legt aan de huidige captain van Oranje de volgende stelling voor in de podcast: 'Het handbal heeft boegbeelden als Estavana Polman en Lois Abbingh nodig.'

"Zeker", reageert Abbingh voordat ze Lieder er ook bij betrekt. "Jij bent net zo'n boegbeeld geweest en nog steeds voor het handbal. In onze lichting hadden we er heel veel. Handbal is geen grote sport dus je hebt boegbeelden nodig om het onder het hele publiek in Nederland populair te houden. "

Lieder, Polman en Abbingh waren de sterkhouders van Oranje in een tijd waarin de ene na de andere medaille op een groot toernooi werd gepakt. Door die successen werd ook het vrouwenhandbal steeds populairder in Nederland. Oranje won goud (2019), zilver (2015) en brons (2017) op het WK en pakte zilver (2016) en brons (2018) op het EK.

Toch waren het volgens Abbingh niet alleen die prestaties waarom de speelsters uitgroeiden tot boegbeelden. "Het gaat ook om waar je voor staat, hoe je bent als persoon en wat je uitstraalt naar de buitenwereld. Als wij niet hadden gewonnen, was het minder geweest. Succes is zeker nodig, maar daarnaast heb je wel persoonlijkheden nodig die ergens voor staan."

Beluister hieronder de Sportnieuws.nl-podcast WK handbal met Lois Abbingh:

WK in eigen land

De Nederlandse handbalsters beginnen vrijdag om 20.30 uur tegen Argentinië aan hun jacht op de tweede wereldtitel in de geschiedenis. Dat doen ze in eigen land, want Nederland organiseert samen met Duitsland het toernooi. Alle wedstrijden van Oranje worden gespeeld in Rotterdam.

Oranje treft in de groepsfase verder nog Egypte en Oostenrijk en moet bij de eerste drie eindigen om door te gaan. De finale van het WK is op zondag 14 december. Polman en Abbingh zullen hopen dat ze dan hun laatste interland spelen.

Beluister de Sportnieuws.nl-podcast WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.