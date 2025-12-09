De Nederlandse vrouwen staan in de kwartfinale van het WK handbal en dus begint de Oranje-koorts nu écht toe te nemen. Boegbeeld Estavana Polman neemt na dit toernooi afscheid als international, maar wil koste wat kost voorkomen dat het duel met Hongarije haar laatste interland wordt. En dus geeft ze in gesprek met Sportnieuws.nl een duidelijk signaal af.

Dat doet ze daags na de knappe zege van Nederland op regerend wereldkampioen Frankrijk. In een kolkend Ahoy werden de Fransen overtuigend verslagen en daardoor treft Nederland in de kwartfinale Hongarije. "Het was wel een latertje gisterenavond", zo verzekert de 33-jarige Polman. "Volgens mij sliep ik pas rond één uur, half twee 's nachts. Voordat je terug bent, hebt gedoucht en hebt gegeten. Dat wordt altijd een latertje..."

Knallen tegen Hongarije

The Day After was het een kwestie van voorbereiden en een beetje trainen. "En dan morgen knallen", zo klinkt het enthousiast uit de mond van Polman. "De kwartfinale waar we allemaal voor het toernooi over gesproken hebben." In het slechtste geval wordt Nederland uitgeschakeld en heeft Polman, die na dit toernooi afzwaait als international, haar laatste duel gespeeld voor Oranje. Daar wil ze echter nog niets van weten.

"Je bent er niet te veel mee bezig, dat moet je ook niet willen", verzekert ze. "Naturlijk maak je af en toe een grapje. Jongens, die kan nog niet de laatste zijn. Maar nee, je bent vooral bezig met het winnen van wedstrijden en het zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijden." Denkt ze écht niet na over haar mogelijk laatste interland? Lachend: "Ga me nou ook niet van die stomme vragen stellen. Daar wil ik niet over nadenken. Het wordt niet de laatste. We gaan ons goed voorbereiden en we gaan alles geven. Hopelijk wordt het gewoon winst, niet de laatste. Daar ben ik nog niet klaar voor. Ik denk Lois (Abbingh, die ook afzwaait, red.) ook niet."

Nederland won tot nog toe elk duel op dit WK en is volgens velen de favoriet tegen Hongarije. Polman weet echter hoe gevaarlijk de Oost-Europeanen kunnen zijn en vreest een 'fysiek harde wedstrijd. "Maar als we zo staan als tegen Frankrijk, in de dekking en met onze snelle tegenaanval, denk ik dat we een goeie kans hebben. Alleen, alles moet kloppen. Dat moet morgen ook zo zijn."

Aan de moraal en de vorm ligt het in ieder geval niet. "Ik kan er heel lang over lullen, maar we moeten er morgen gewoon staan. Alles moet kloppen, we moeten gas geven vanaf minuut één. Ik denk dat we steeds beter in het toernooi komen en dat we lekker op weg zijn."

