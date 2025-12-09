De Nederlandse handbal dames pakten maandagavond een sensationele overwinning op Frankrijk op het WK handbal. De buitenlandse media genoten niet alleen van het spel van Nederland, maar vooral van de sfeer in Ahoy. "Het Nederlandse publiek bleef voor een geweldige sfeer zorgen."

Estavana Polman en co speelde maandag de pannen van het dak in Rotterdam. Frankrijk, de regerend wereldkampioen, werd met 26-23 verslagen. Met deze overwinning gaat Nederland als groepshoofd richting de kwartfinale, waar ze Hongarije treffen.

'Geweldige en bruisende sfeer'

De Hongaarse media waren onder de indruk van het Nederlandse spel, en ook van de ambiance die de Nederlandse fans teweegbrachten in Ahoy. "Het Nederlandse publiek bleef een geweldige sfeer creëren en zongen mee tot het begin van de tweede helft, soms klappend en soms met de lichtjes van hun telefoon aan. Hun land had het soms nodig", zo schrijft het sportmedium Sportal.hu.

Het Franse L'Equipe had ook mooie woorden weggelegd voor het thuispubliek in Rotterdam. "Een volle arena, gepassioneerde maar respectvolle Nederlandse fans en een bruisende sfeer", zo schreven zij.

'Meest hectische en opwindende wedstrijd ooit'

Door de overwinning van Nederland ontlopen ze Denemarken in de kwartfinale. Ook de Denen zagen een spektakelstuk tussen Oranje en Frankrijk. Zo schrijft het Deense sportmedium Ekstrabladet: "Het was een van de meest hectische en opwindende wedstrijden die ooit op een wereldkampioenschap te zien was."

Ook de sfeer van de Nederlandse supporters was bij de Denen niet onopgemerkt gebleven. "Ruim 9.000 feestvierende toeschouwers vermaakten zich op zo'n manier, dat de mobiele tribunes in de Ahoy Arena wankelden en men soms dacht dat ze zouden instorten."

Kwartfinale WK

Nederland vervolgt de jacht op de wereldtitel op woensdag 10 december. Dan gaat Oranje het in de kwartfinale opnemen tegen Hongarije. Ook deze wedstrijd wordt gespeeld in Ahoy. Mocht Nederland deze wedstrijd winnen, nemen ze het in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen titelfavoriet Noorwegen en Montenegro.

