Het WK handbal in eigen land is voor Estavana Polman haar laatste toernooi. In het bijzijn van haar dochtertje won Nederland afgelopen weekend van Polen en plaatste de ploeg zich voor de kwartfinales. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As waarom dit moment zo speciaal was.

“Een mooi moment natuurlijk dat het dochtertje van Polman op de tribune zit”, vertelt Van As. “Ze speelt haar laatste WK, net als Lois Abbingh. Ze geeft aan dat dit gewoon heel bijzonder is dat ze dit nog mag meemaken.”

'Heel bijzonder'

Van As, moeder van twee jonge kinderen, begrijpt die emotie volledig. “Dat haar eigen dochter op de tribune zit en haar kan zien spelen… ik kan het me wel voorstellen. Dat hebben wij natuurlijk nooit meegemaakt. Het is bijzonder dat je in verwachting bent, een kind krijgt én vervolgens weer terugkeert op zo’n hoog niveau.”

“Dat is heel bijzonder en voor maar heel weinig topsporters weggelegd”, vult Van As aan. Hoog sluit zich daarbij aan: “Dat gebeurt in het hockey ook echt nooit. Het kan ook niet. Het is zo belastend. Handbal is dat natuurlijk ook.”

Onvervangbare Polman

Hoog denkt dat Polmans uitzonderlijke kwaliteiten een rol spelen. “Bij het hockey heb je natuurlijk ook veel talent dat doorschuift", doelt ze op de jonge aanwas bij de Oranje-hockeysters. "Ze vinden altijd wel iemand anders. Polman is natuurlijk niet helemaal vervangbaar geweest met al haar ervaring en energie.”

“Best wel bijzonder”, concludeert Van As over de 204-voudig international. Hoog voegt nog iets toe: “En een kleine benoeming: ik vind Abbingh en Bo van Wetering echt de uitblinkers. Vooral Abbingh met haar ervaring. Ze zit al lang bij de selectie en je ziet echt dat zij het team op sleeptouw neemt. Van Wetering heeft veel gescoord, vooral tegen Polen en Tunesië.”

Goede mix

Hoog besluit: “Ik vind het leuk om te zien. Het is een goede mix van oud en jong, met ervaring én jong talent dat doorgeschoven is. Ze stralen veel uit. Het belooft veel goeds voor de komende week.” Oranje won maandagavond ook nog eens van wereldkampioen Frankrijk en plaatste zich zo ongeslagen voor de kwartfinale met Hongarije.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering natuurlijk veel schaatsnieuws én de ontknoping van de Formule 1. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.