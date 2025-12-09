Topfavoriet Noorwegen speelt op het WK handbal in de kwartfinale tegen een omstreden tegenstander: Montenegro. De Noorse handbalsters hebben geen goede herinneringen aan de coach van dat team. "Ze was de gruwelijkste en gemeenste op het veld."

"Ze werd een crimineel genoemd", begint het Noorse medium Dagbladet over de 33-jarige coach Suzana Lazovic van Montenegro. Ze kreeg ooit een flinke boete na een overtreding op de Nederlandse Estavana Polman en ook in Noorwegen wordt ze gevreesd.

Het kleine Balkan-land is verantwoordelijk voor 'de grootste bom in het handbal van de jaren 2000'. Jarenlang werd de ploeg gecoacht door de temperamentvolle oud-speelster Bojana Popovic. Zij werd opgevolgd door Lazovic, die vroegtijdig met pensioen moest als speelster vanwege een blessure. De 33-jarige werd tijdens haar carrière benoemd tot beste verdediger in de wereld.

Lelijke overtreding op Estavana Polman

Maar ze was ook omstreden. Onder andere vanwege een incident met Oranje-boegbeeld Polman. "Ze was de gruwelijkste en gemeenste op het veld", schrijft het Noorse medium. Ze kreeg in 2014 een boete van zo'n 2500 euro voor een lelijke overtreding op de Nederlandse.

Montenegro heeft ook bij de Noren voor problemen gezorgd. In 2012 won het team de Europese titel, ten koste van Noorwegen in een zenuwslopende finale (34-31). Drie jaar later namen de twee landen het weer tegen elkaar op tijdens het WK. "Ik ga de Noren verslaan, maar ik ga niemand vermoorden", dreigde Lazovic toen.

Noorse keepster Katrine Lunde speelde in 2012 tegen Lazovic en ziet dat Montenegro veel van haar speelstijl heeft overgenomen. "Ze zijn goede vechters op het veld en hebben veel energie. Misschien is dat de manier om hun tegenstander af te schrikken. Ze hebben ook een aantal goede speelsters", zegt Lunde.

Kwartfinale

Noorwegen boezemt zelf ook angst in bij Oranje op het WK. Nederland kan als groepswinnaar in de hoofdfase al in de halve finale tegen de topfavoriet voor de titel komen. De ploeg van bondscoach Henrik Signell won maandagavond van Frankrijk en speelt woensdag de kwartfinale tegen Hongarije.

