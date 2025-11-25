Voormalig handbalster Tess Lieder (voorheen Wester) is op een nieuwe missie. Door de ervaring in haar topsportcarrière heeft ze veel geleerd en werd ze gevormd als mens. "Soms moet je hard vallen om weer sterker op te staan."

Lieder wil jonge meiden inspireren om te blijven sporten. Dat vertelt ze in een mini-docu. De 32-jarige groeide uit van een onzeker meisje uit een klein dorp tot keepster van het Nederlands handbalteam. "Sport heeft mij gevormd, niet alleen als sporter, maar ook als mens."

Discipline, zelfvertrouwen en plezier

Ze blikt terug op de momenten waarop ze twijfelde, zichzelf herpakte en leerde dat vallen ook groeien kan zijn. “Ik heb geleerd dat je soms hard moet vallen om weer sterker op te staan,” vertelt Lieder. Het heeft me discipline, zelfvertrouwen en plezier gegeven, en dat gun ik iedere jonge vrouw.”

Moederschap

De documentaire laat ook zien hoe belangrijk het is om trouw te blijven aan jezelf. Tess vertelt hoe ze na de geboorte van haar dochter bewust koos voor een nieuw hoofdstuk. “Toen ik moeder werd, merkte ik dat mijn prioriteiten veranderden."

"Handbal had me jarenlang alles gegeven, maar ik wilde nu ook ruimte maken voor mijn gezin", legt ze ui. "Dat was geen afscheid met spijt, maar juist met trots: ik had eruit gehaald wat erin zat.”

'Let's Grow'

Lieder hoopt dat jonge meiden dezelfde kracht vinden door middel van sport. Daarom is onderdeel van de campagne ‘Let’s Grow’, een initiatief van Lidl Nederland en Branthlete. "Je hoeft geen topsporter te zijn om te ervaren wat sport met je doet. Door in beweging te blijven, blijf je groeien, leren en ontdekken wie je bent, op elke leeftijd.”

Lieder is voormalig keeper van het Nederlands handbalteam, waarmee zein 2019 wereldkampioen werd. Ze geldt als een van de boegbeelden van het Nederlandse vrouwenhandbal. In mei 2025 heeft Lieder haar professionele carrière beëindigd.

Beluister de Sportnieuws.nl-podcast WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.

