Het WK handbal voor vrouwen in Nederland en Duitsland komt met de dag dichterbij. 'We' werden in 2019 wereldkampioen na een sensationeel toernooi, maar sindsdien won Nederland geen medailles meer. Dione Housheer (26) was er als jongeling al bij tijdens het gouden WK in Japan. In de exclusieve serie van Sportnieuws.nl vertelt ze aan oud-ploeggenote Tess Lieder-Wester over haar bijzondere ervaringen tijdens dat WK én doet ze een ambitieuze voorspelling.

De naam Dione Housheer doet misschien niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar de handbalster is al jarenlang een onmisbare kracht bij Nederland. De 26-jarige was er op veel grote toernooien al bij. In 2018 won ze op het EK brons met Nederland en ook een jaar later was ze onderdeel van het gouden Oranje dat de WK-titel won in Japan. Met Tess Lieder-Wester, die er als keepster toen ook bij was, haalt ze herinneringen op aan dat historische toernooi.

'Guppy' beleeft bizar toernooi

"Gewoon bizar", omschrijft Housheer het toernooi. "Hoe? Hoe dan? Ik weet nog dat ik gewoon zo'n guppy was. Natuurlijk, ik zat er al een tijdje bij tijdens de trainingen, maar nog niet bij een groot toernooi. Nu was ik echt onderdeel van de zestien (speelsters, red.)." Het werd zes jaar geleden een meeslepend toernooi, met name door een historische en 'bizarre' halve finale en finale. Nadat eerst Rusland met 33-32 werd verslagen, werd Spanje in de eindstrijd met 30-29 geklopt. "Gewoon, hoe we dat als team hebben gedaan. En vol ongeloof dan toch winnen. Hoe dan? Eén grote achtbaan was dit toernooi."

Housheer was toen pas net een twintiger en werd op jonge leeftijd wereldkampioen. Ze weet nog goed hoe bijzonder de band tussen de speelsters onderling was. "Het is niet makkelijk om zoiets te behalen. Dat je je dat beseft: je zat er bij en was een onderdeel. Het was zo bijzonder dat ik daar bij mocht zijn. Dat vond ik zo speciaal: hoe we met het team een band creëerden en dat iedereen zijn eigen rol had. Het maakte niet uit of je vijf minuten meespeelde. Je was onderdeel van het team en zo voelde het ook écht. Het was ook echt mijn medaille."

Succesvol in Hongarije

Inmiddels is Housheer zes jaar verder een een hoop ervaringen rijker. Ze nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen en speelt op dit moment in Hongarije met landgenotes Kelly Dulfer en Bo van Wetering bij topclub Györi ETO KC. Eerder handbalde ze in Nederland en Denemarken. In Hongarije zijn ze dolblij met de 26-jarige Housheer, want ze willen tot 2030 door met de Nederlandse. "Toen dacht ik: oke, daar moet ik goed over nadenken. Zo lang, maar het is ook een eer dat zo'n grote club zoveel vertrouwen in je heeft. Dat geeft ook rust."

Weer een medaille voor Nederland?

De Hongaarse ploeg moet haar voorlopig missen. Alle ogen gaan nu richting het WK, waarin Nederland in de groep moet afrekenen met Oostenrijk, Argentinië en Egypte. Kan Nederland eindelijk weer een medaille pakken? "Ik hoop het", zegt Housheer voorzichtig.

"Ik vind het moeilijk om dat van tevoren in te schatten. Je gaat altijd naar een toernooi om mee te doen voor de medaille. Je doet niet mee om zestiende te eindigen. Maar ik ben ook realistisch. Als je kijkt naar Noorwegen, Denemarken en Frankrijk... Op papier en in de breedte zijn het heel sterke landen en hebben ze misschien wat streepjes door. Maar niets is onmogelijk. Zij hebben ook mindere dagen. Als iedereen in het team goed speelt, kun je ook gewoon van zo'n land winnen. Maar ja, dan heb je wel alles nodig."

Beluister hieronder de videopodcast Sportnieuws.nl WK handbal, met boegbeeld Tess Wester in gesprek met Dione Housheer, één van de dragende speelsters van het huidige TeamNL.