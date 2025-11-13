De Nederlandse handbalsters gaan later deze maand beginnen aan het WK in eigen land. Lois Abbingh is dan de captain van Oranje en zij weet hoe het is om succes te hebben. De handbalster bezorgde Nederland in 2019 de enige wereldtitel met een doelpunt in de laatste seconde van de finale. In de podcast Sportnieuws.nl WK handbal blikt ze samen met voormalig ploeggenote Tess Lieder-Wester terug op dat historische toernooi.

De naam van Abbingh is onlosmakelijk verbonden met die ene goal op 15 december 2019. In de allerlaatste seconde van de WK-finale tegen Spanje kreeg Nederland een strafworp bij een 29-29 stand. Abbingh gooide die raak en bezorgde Oranje de wereldtitel. Het is het meest iconische moment uit de geschiedenis van het Nederlands handbal, maar als Lieder-Wester wil weten wat Abbingh het meeste is bijgebleven van het toernooi komt ze eerst met iets anders op de proppen.

"Het was echt een rollercoaster van het begin af aan", aldus Abbingh, die daarmee doelt op de moeizame start van Oranje op het WK in Japan. De handbalsters verloren in hun eerste groepsduel van Slovenië en daardoor stond de druk er gelijk op. "Dat we zeiden; als we de volgende verliezen dan kunnen we naar huis. Hebben we vier medailles op rij gepakt en gaan we er na de groepsfase al uit."

'We gingen in polonaise door de gang'

Die stemming sloeg echter heel snel om toen Nederland verrassend won van de Noorse vrouwen en toch de tweede groepsfase haalde, maar daarin leek het na nederlagen tegen Denemarken en Duitsland alsnog mis te gaan. "We moesten met veel doelpunten verschil van Zuid-Korea winnen...", herinnert Abbingh zich nog. Dat lukte, maar daarna was Oranje ook nog afhankelijk van het resultaat van een ander duel. Lieder-Wester: "Het was helemaal uit onze handen."

Het zorgde voor veel spanning bij de Nederlandse ploeg. "We zaten op de gang van het hotel en we durfden niet eens te kijken", bekent Abbingh, die later deze maand captain is van Oranje op het WK in eigen land. De opluchting was dan ook enorm toen bleek dat Oranje toch de halve finales had gehaald: "We gingen in polonaise door de gang. De trainer zat op een andere verdieping, dus we moesten met z'n allen met de lift om hem wakker te maken."

'Gekkenhuis' tegen Rusland

Nederland moest bij de laatste vier afrekenen met Rusland en ook dat was een speciaal moment voor Abbingh. Zij stond tijdens het WK onder contract bij het Russische Rostov en haar trainer bij de club was ook nog eens de bondscoach van het nationale team van Rusland. "Dat was ook zo'n gekkenhuis", concludeert de handbalster zes jaar later.

"Vanaf het moment dat hij Rusland overnam, dacht hij: Lois zoek het uit, ik heb je niet nodig", vertelt Lieder-Wester. "Nou, hij had me wel nodig, maar om te oefenen", reageert Abbingh lachend. Ze werd vaak op de bank gezet zodat de Russische speelsters samen konden spelen: "Je had heel vaak dat we op de training tegen Rusland aan het oefenen waren."

Dat was eerst vervelend, maar op het WK plukte Oranje er de vruchten van. Lieder-Wester weet nog goed dat Abbingh de rol van bondscoach Emmanuel Mayonnade overnam voor de halve finale: "Toen zei jij: Manu, kom eens effe zitten..." Beide speelsters moeten hard lachen om die uitspraak, maar er zit wel een kern van waarheid in. "Met meer dan de helft van die meiden trainde ik elke dag, dus ik wist precies wie wat deed of dacht", zegt Abbingh.

Allesbeslissende goal van Abbingh

Die informatie bleek goud waard, want Oranje versloeg Rusland en verdiende daarmee een plek in de inmiddels historische eindstrijd tegen Spanje. In de laatste seconde van dat duel waren alle ogen gericht op Abbingh en Lieder-Wester wil dan ook graag weten wat er door het hoofd spookte bij haar ploeggenote in de seconden voor die allesbeslissende strafworp.

"Het ging best wel snel", herinnert Abbingh zich. Ze miste op de Spelen van Rio in 2016 in een soortgelijke situatie. Dat was in de groepsfase en had dus geen consequenties. Maar nu stond er een titel op het spel. Toch leerde ze van die eerdere misser: "Die keer ervoor had ik het besef van: als ik mis dan winnen we niet. Ik heb er nu geen moment over nagedacht dat we niet zouden winnen als ik had gemist. Ik dacht: doe wat je altijd doet en wijk daar niet van af."

Het bleek de goede tactiek en leverde Nederland vooralsnog de enige wereldtitel ooit op. Die gouden plak betekent veel voor Abbingh: "Het was een bekroning van onze hele reis. Vanaf de handbalacademie dat we begonnen, we bij EK's en WK's niet meededen om de eerste twaalf plekken en dat we stukje bij beetje omhoog zijn gekropen met de eerste plak in 2015 (WK-zilver, red.). Die gouden medaille was de bekroning."

WK in eigen land

De Nederlandse handbalsters gaan binnenkort op jacht naar hun tweede wereldtitel. Dat doen ze in eigen land, want Nederland organiseert samen met Duitsland het toernooi. Alle wedstrijden van Oranje worden gespeeld in Rotterdam. Het WK begint op woensdag 26 november en eindigt met de finale op zondag 14 december. Nederland opent het toernooi op vrijdag 28 november met een duel tegen Argentinië.

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder-Wester uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.