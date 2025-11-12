Estavana Polman kan zich opmaken voor het WK handbal in eigen land. Bondscoach Henrik Signell heeft de selectie van Oranje bekendgemaakt en de ervaren speelster zit erbij. "Het is een goede mix."

Ook ervaren internationals als Estavana Polman, Angela Malestein, Lois Abbingh en Dione Housheer maken deel uit van zijn 16-koppige selectie. Keepster Yara ten Holte en Alieke van Maurik maken hun terugkeer in de selectie. Zij moesten de EK-kwalificatiewedstrijden in oktober nog uit voorzorg aan zich voorbij laten gaan vanwege blessures.

"Het is een goede mix van ervaren en jonge spelers die hebben laten zien dat ze klaar zijn om te presteren. Met dit team geloof ik echt dat we ver kunnen komen", laat de Zweedse coach via de handbalbond weten.

Als streven noemt hij het behalen van de halve finale. "Het feit dat we het wereldkampioenschap thuis spelen, maakt het nog specialer. Met zoveel oranjefans op de tribunes is het een unieke kans voor zowel de spelers als de supporters om samen iets onvergetelijks te beleven", stelt de bondscoach.

Droom

Ook voor Polman wordt het een speciaal WK, zo liet ze eerder weten aan Sportnieuws.nl. "Voor je eigen fans spelen, die allemaal voor ons komen kijken. Dat is toch te gek? Dit is een droom die uitkomt, de kers op de taart", aldus de speelster van Rapid Boekarest.

In 2019 werden de Nederlandse vrouwen verrassend en sensationeel wereldkampioen. De verwachtingen schoten daarna de lucht in, maar een medaille werd er niet meer gewonnen. Is de druk in eigen land nu weer groot? "Natuurlijk is de druk groot in eigen land, maar dat is alleen maar vet", reageert Polman enthousiast.

Afwezig tijdens EK

Signell riep haar vorig jaar niet op voor het EK. Hij koos voor jonge talenten en liet de routiniers links liggen. "Ik zou liegen als ik zeg dat het niets met me heeft gedaan. Natuurlijk heb ik gebaald, want ik vind niets mooier dan uitkomen voor mijn eigen land", zei Polman daarover.

WK handbal

Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland van 27 november tot en met 14 december. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Argentinië is op vrijdag 28 november de eerste tegenstander.

Ter voorbereiding op het WK spelen de Nederlandse handbalvrouwen op zaterdag 22 november in Wognum (Noord-Holland) nog een oefenwedstrijd tegen Brazilië.