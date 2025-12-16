Het WK handbal in Nederland was één groot succes. Voor Oranje eindigde het eindtoernooi in mineur; het greep net naast een medaille in de troostfinale. Desondanks was het drie weken lang feest in - met name - Rotterdam en Den Bosch. Daar had Tess Lieder-Wester een groot aandeel in.

De voormalig keepster werd in 2019 wereldkampioen met Oranje in Japan. In het voorjaar van 2024, vlak voor de Olympische Spelen, stopte Lieder-Wester als international, dit jaar volgde het einde van haar clubcarrière. Maar stilzitten deed ze allerminst. Op het WK holde Lieder-Wester van hot naar her.

Lieder-Wester was namelijk ambassadeur voor het WK. Ze verwelkomde de fans in Rotterdam Ahoy, onder wie koning Willem-Alexander. Met zijne Koninklijke Hoogheid bekeek ze de kwartfinale van Oranje tegen Hongarije. "Het was heel speciaal, we hebben veel plezier gehad", zei ze daarover.

Trotse Lieder-Wester na WK handbal

Het enthousiasme van Lieder-Wester straalde over naar het aanwezige publiek in Ahoy. Verder was ze zo nu en dan te horen/zien bij media-optredens en sprak ze met oude teamgenotes. "Wat een rit was het!", zegt Lieder-Wester er dan ook over op Instagram. Daar plaatste ze een reeks foto's van de afgelopen weken. Zo ging ze met de populaire YouTube-groep en boyband De Bankzitters, zette ze dochter Flo op de foto en maakte ze een gevoelige plaat met koning Willem-Alexander.

"Het voelt alsof ik de afgelopen twee weken drie levens heb geleefd", blikt Lieder-Wester terug, "maar het was zó leuk! Nieuwe mensen ontmoeten, oude vrienden zien en mijn favoriete sport van dichtbij kunnen bekijken.. Hoop dat iedereen die het WK bezocht heeft een leuke tijd heeft gehad!", sluit ze af.

Laatste WK voor Estavana Polman en Lois Abbingh

In Nederland kroonde Noorwegen zich voor de vijfde keer tot wereldkampioen. Zij versloegen Duitsland in de finale. Frankrijk greep het brons voor de neus van Oranje weg. Zo eindigde het laatste kunststukje bij de nationale ploeg in verdriet voor de afzwaaiende Estavana Polman en Lois Abbingh. De wereldkampioenen van 2019 hebben hun laatste wedstrijd voor Nederland gespeeld.