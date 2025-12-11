De Nederlandse handbalsters hebben woensdag de halve finale van het WK bereikt. Een bijzondere prestatie, waar ook koning Willem-Alexander getuige van was. Hij zat op de tribune in Rotterdam Ahoy, naast voormalig Oranje-keepster Tess Lieder-Wester. Zij blikt donderdag terug op die grote eer.

"Gisteren was echt heel speciaal", schrijft de 32-jarige Lieder-Wester op Instagram bij een reeks foto's van haarzelf met de koning. Die was zichtbaar in zijn element op het WK handbal. Hij heeft net als het handbalicoon een grote lach op zijn gezicht.

Er barstte woensdag dan ook weer een groot feest los in Rotterdam Ahoy na de zege op Hongarije. Nederland heeft voor het eerst sinds 2019 de halve finale van een eindtoernooi bereikt. Koning Willem-Alexander deelde na afloop high fives uit aan de selectie van bondscoach Henrik Signell en ging met de ploeg op de foto.

Enorme eer

Lieder-Wester begleidde hem daarbij. "Als de ambassadeur van het WK had ik de eer om de koning te verwelkomen bij de kwartfinale tegen Hongarije", schrijft ze. "We hebben veel plezier gehad en ik ben heel trots op de meiden die de halve finale hebben bereikt. Jullie verdienen het."

'Geweldig feest'

Voor Jesslynn, de dochter van tophandbalster Estavana Polman, was het ook een bijzondere avond. Ook zij ontmoette de koning na afloop van het duel van Oranje. Zij kreeg een dubbele high five van hem, waarna hij ook de rest van de speelsters en het staf feliciteerde.

Koning Willem-Alexander genoot van het succes van de nationale ploeg. "Ik vond het een eer om er vanavond bij te zijn", citeerde De Telegraaf hem. "Wat een geweldig feest maken jullie ervan. Jullie maken een heel land trots."

Halve finale

Wellicht brengt hij nog een bezoek aan de handbalsters als het team de finale weet te bereiken van het WK in eigen land. Vrijdagavond is de halve finale tegen topfavoriet Noorwegen. De wedstrijd in een hoogstwaarschijnlijk volgepakt Rotterdam Ahoy begint om 20.45 uur.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

