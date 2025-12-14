Lois Abbingh kwam op zondag voor het laatst in actie voor Oranje. Nederland eindigde het WK zonder medaille, doordat het in de wedstrijd om het brons niet lukte om Frankrijk opnieuw te verslaan. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt ze terug op het toernooi.

Meerdere ploeggenoten van Oranje spraken lovende woorden uit over Estavana Polman en Abbingh. Die laatstgenoemde vond dat erg fijn. "Het is natuurlijk heel fijn en mooi om te horen. En dat is natuurlijk ook wel iets wat je als topsporter hoopt te bereiken", zo vertelt ze tegenover Sportnieuws.nl.

Ervaring doorgeven

Ze legt daarbij uit dat ze graag iets wil meegeven aan haar teamgenoten. "Dat je je ervaring kan doorgeven aan de meiden, en dat zij daar gebruik van kunnen maken. Dat zij ook in de toekomst een medaille kunnen winnen en deze lessen weer meenemen. Dat is iets waar wij heel erg voor staan."

Het laatste toernooi was een speciale voor Abbingh, aangezien het in eigen land was. "Het is gewoon een ervaring waar ik heel erg van heb genoten. En het is een hele bijzondere voor mij, omdat je het in je eigen land kunt doen. Ik heb er ook intens van kunnen genieten. Ondanks dat het resultaat nu niet is wat we gehoopt hadden, heb ik er wel heel bewust van genoten.

Weg van huis

Wat Abbingh het meeste gaat missen? "Het gevoel dat je met elkaar voor een doel gaat en dat je ervoor vecht. En hetgeen wat ik het minste ga missen is dat je zo vaak weg van huis bent", zo sluit ze af.

