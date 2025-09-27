Nederlandse tophandbalster Estavana Polman heeft met haar team Rapid Boekarest een mooie zege geboekt in de voorronde van de Europese competitie. De ploeg was volledig in extase na de knappe overwinning. "Hier houden we van."

"Wat een wedstrijd van onze vrouwen. Wat een geweldige overwinning", schrijft het team zaterdagavond in een bericht op Instagram. Rapid won met 32-24 van Hypo in de voorronde van de European League. "Hier houden we van. Ze maken je gek."

Met de knappe zege zijn de Roemeense handbalsters er echter nog niet. Ze spelen op 4 oktober nog de thuiswedstrijd tegen het Oostenrijkse Hypo. Dat mag de pret echter niet drukken op sociale media. "Bedankt meiden", worden de handbalsters van Rapid toegesproken. "Zo willen we jullie altijd zien."

Voorafgaand aan de return tegen Hypo staat de Roemeense club nog een moeilijke opgave te wachten. Ze spelen op woensdag namelijk tegen rivaal CSM Boekarest, de nummer drie van de competitie na drie wedstrijden. Rapid staat op plek acht op de ranglijst. De ploeg won slechts één van de drie duels en verloor de andere twee.

Oranje

Vlak na die eerste zege in de competitie vertrok Polman in Nederland voor haar verplichtingen met het nationale team. De Nederlandse handbalsters spelen eind dit jaar het WK handbal in eigen land. Van 27 november tot en met 14 december strijden de beste teams ter wereld in Nederland en Duitsland om de titel.

De 33-jarige kijkt uit naar het toernooi. "Natuurlijk is de druk groot in eigen land, maar dat is alleen maar vet", liet Polman eerder weten. "Voor je eigen fans spelen, die allemaal voor ons komen kijken. Dat is toch te gek? Dit is een droom die uitkomt, de kers op de taart."