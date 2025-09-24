Het WK handbal staat voor de deur. Van 27 november tot en met 14 december strijden de beste teams ter wereld in Nederland en Duitsland om de titel. Voor de Nederlandse ploeg is de ervaren Estavana Polman nog altijd het boegbeeld. In hun Sportnieuws.nl-podcast steken voormalig tophockeyster Naomi van As en haar oud-ploeggenote Kim Lammers de loftrompet over Polman.

Van As legt haar kompaan een pittige stelling voor: ‘Estavana Polman is als boegbeeld extreem belangrijk voor het aanstaande WK handbal.’ Lammers, die de vakantievierende Ellen Hoog vervangt, reageert resoluut: “100 procent eens!”

“Ik was afgelopen vrijdag bij de oefenwedstrijd Nederland – Duitsland (35-31) en zij is gewoon megapopulair. Als je het hebt over populariteit, dan denk je meteen aan Estavana Polman. Ze is leuk in interviews, fans komen echt voor haar”, vertelt Lammers.

Boegbeeld

Lamers vervolgt: “Ze is gewoon hét boegbeeld. Dat komt deels omdat ze heel goed is, maar ook omdat ze het leuk doet in de media. En ja, ze heeft natuurlijk een bekende vriend, Rafael van der Vaart.” Van As vult aan: “En ze ziet er leuk uit! Dat helpt ook mee.”

“Maar vergeet de prestaties niet. In 2019 werden de handbalsters wereldkampioen, daarmee hebben ze geschiedenis geschreven. Dat heeft de sport echt op de kaart gezet. Estavana is zó populair. Het is mooi om te zien hoe kinderen op haar afstormen. Je merkt dat het WK in Nederland begint te leven”, zegt Lammers enthousiast.

“Het is ook gewoon een geweldige sport, dus ik raad iedereen aan om te kijken!”, voegt ze toe. Van As droomt al hardop: “Zijn we uitgenodigd? Gaan we daarheen met z’n allen? Ik ben wel eens bij een olympische wedstrijd geweest, maar nog nooit bij een WK. Lijkt me fantastisch. Het is zo’n brute sport.”

Van As vervolgt: “Dat getrek en gesleur rond die cirkel… respect hoor!” Lammers knikt: “Beestachtig!”

Populariteit en jaloezie

Van As wil nog wel een kanttekening maken: “Ze is een boegbeeld, dat heb je nodig om je sport groot te maken. Maar het kan in een team ingewikkeld zijn als één iemand meer aandacht krijgt. Daar moet je met elkaar wel goed mee omgaan, zonder jaloezie.”

Lammers reageert en denkt terug aan haar eigen loopbaan bij de Oranje-hockeysters: “Dat is ook wel zo, maar het moet ook bij je passen. Wij hadden die verschillen ook en ik had op mijn manier mijn aandacht. Maar ik zou dat niet willen hoe jullie dat hadden. Ook daarin is voor ieder wat wils. Doe vooral iets wat bij je past, want als het niet klopt ben je niet authentiek en dan is het ook niet leuk om naar je te kijken.”

Van As beaamt: “En dan gaat het ook ten koste van je prestatie.” Lammers besluit: “Wees trots dat zij het boegbeeld is. Polman is een prachtige ambassadeur voor de sport!”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen en vriendinnen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week schoof oud-hockeyster Kim Lammers aan als vervanger van Hoog. Samen met Van As bespreken ze onder meer de WK atletiek, de zege van Max Verstappen en de blessure van PSV’er Ruben van Bommel. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: