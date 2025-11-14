Lois Abbingh en Estavana Polman maakten allebei vrijdag bekend dat het WK handbal in eigen land hun laatste toernooi is namens Oranje. De twee 33-jarige routiniers stoppen na het toernooi bij Oranje en meerdere grote namen uit de topsport reageren vol begrip en liefde op dat besluit.

Het Instagram-account van de Nederlandse handbalsters plaatste vlak voor de start van het WK een video met daarin prachtige hoogtepunten van Abbingh en Polman. Daarin vertellen ze ook dat het toernooi, dat deels in eigen land wordt gehouden, hun laatste namens Oranje is. Abbingh en Polman zijn echter gebrand om af te sluiten met de wereldtitel.

"Het slot van een prachtig boek in Oranje. Spelend voor het rood, wit, blauw. Een WK in eigen land, iets waar we ooit alleen maar van konden dromen. En wij hopen dat jullie nog één keer massaal ons komen steunen. Alles waar we vroeger van droomden, werd werkelijkheid. Overal waar we kwamen, waren jullie, de fans, gehuld in het oranje. Om ons te steunen in goede en slechte tijden", luidde het bericht van Abbingh en Polman bij hun afscheidsvideo.

Mooie reacties

Onder de post van TeamNL Handbaldames reageren een hoop iconen uit de sport op het afscheid van Polman en Abbingh. Voormalig Oranje-keepster Tess Lieder-Wester reageert met een een aantal applaus-emoticons op de aankondiging. Ook huidig international Angela Malestein reageert met applaus en hartjes onder de post van haar huidige teamgenoten met wie ze veel succes beleefde. De fans, wie de speelsters ook bedankten, reageren vol trots en liefde op de aankondiging van Abbingh en Polman.

Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland. Het WK handbal start op woensdag 26 november in het Duitse Stuttgart. De finale wordt op zondag 14 december gespeeld in Rotterdam. Argentinië is op vrijdag 28 november de eerste tegenstander van Oranje, dat alle wedstrijden in Ahoy speelt.

Beluister de Sportnieuws.nl WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder-Wester uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.