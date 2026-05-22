Tophandbalster Estavana Polman (33) heeft een van haar meest beladen wedstrijden ooit gespeeld. Vrijdag stond ze met haar club Rapid Bucaresti thuis tegenover Baia Mare. Het was haar afscheidswedstrijd. De partner van voetbalicoon Rafael van der Vaart sloot af met een zege: 32-30.

In april gaf Polman aan dat ze na dit seizoen een punt zou zetten achter haar imposante loopbaan. De wereldkampioene van 2019 zou aanvankelijk afscheid nemen op 23 mei, maar het slotduel in de Roemeense competitie werd vervroegd. Daardoor zit het er nu na deze partij op vrijdag op voor Polman.

Titels

Bij rust was het 16-15 voor de thuisploeg, die een matig seizoen kent en met lege handen staat. Ook in de tweede helft werd het 16-15, wat dus tot de totaalscore leidt van 32-30. Meer dan plek zeven in de competitie zit er niet in.

Maar Polman heeft niets te klagen over succes en bekers. Ze speelde vanaf haar debuut in 2010 meer dan tweehonderd interlands voor Oranje. Ze won vijf medailles met het Nederlands team op eindtoernooien, met de wereldtitel in 2019 in Japan als hoogtepunt. Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Ze speelde lang bij Team Esbjerg in Denemarken, maar sinds 2022 bij het Roemeense Bucuresti.

Ups en downs

"Het was een turbulente carrière, met ups en downs, maar het was mooi", zei Polman in april in een videoboodschap. De geboren Arnhemse doorstond twee keer een zware knieblessure met maandenlange revalidaties, waardoor ze onder meer de Olympische Spelen van Tokio in 2021 miste.

"Handbal heeft mij zoveel gegeven", schrijft ze verder op Instagram. "Het heeft mij de wereld laten zien, mijn dromen laten uitkomen en mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Het is een ongelofelijk mooie reis geweest waarin ik heb genoten van de mooie momenten en heb geleerd van de minder mooie momenten. Nu is het tijd om dit hoofdstuk te sluiten."

Altijd in ons hart

In de aanloop naar Polmans slotwedstrijd stroomden er veel reacties binnen. Ook haar club staat stil bij het afscheid van de grootheid. "Altijd in ons hart en deel van het verhaal van Rapid!", schrijft Rapid op Facebook bij een fragment van haar slotwedstrijd.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover