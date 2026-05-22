Het belooft een emotionele dag te worden voor Estavana Polman. De 33-jarige handbalster zwaait vrijdag na een imposante carrière af. In aanloop naar haar laatste duel hield niet iedereen het droog.

Midden april kondigde de speelster van Rapid Bucuresti via Instagram haar pensioen aan. "Handbal heeft mij zoveel gegeven", schreef ze. "Het heeft mij de wereld laten zien, mijn dromen laten uitkomen en mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Het is een ongelofelijk mooie reis geweest waarin ik heb genoten van de mooie momenten en heb geleerd van de minder mooie momenten. Nu is het tijd om dit hoofdstuk te sluiten."

Vrijdagmiddag (16.30 uur) speelt Polman haar laatste duel uit haar rijke loopbaan. De handbalster neemt het dan met haar club op tegen Minaur Baia Mare. Dat is een duel tussen de nummers 8 en 7 van de Roemeense competitie. Polman sluit haar avontuur aldaar af zonder tastbare prijzen.

Beladen dag voor afzwaaiende Estavana Polman

Toch heeft de Nederlandse behoorlijk veel indruk gemaakt op zowel haar ploeggenoten als de fans. De afgelopen dagen werd Polman op Instagram bestookt met mooie berichten. Zo schrijft haar manager en goede vriendin Susan Andersen: "Jij bent aan het dansen en ik ben al aan het huilen."

Ook het Nederlandse team, waar Polman na het afgelopen WK in eigen land al afscheid van nam, staat stil bij de emotionele dag voor Polman. "Een icoon. Een vecht. Een ware inspiratiebron. Een speelster die generaties inspireerde, handbal kleur gaf en ons momenten bezorgde die we nooit vergeten. Dankjewel Estavana, voor alles wat je voor ons team en handbal hebt betekend!", schrijven ze bij een reeks foto's van haar.

"Je zult altijd de beste in de wereld zijn", deelt een fan met Polman. "Bedankt voor al je magie." Verder heeft haar ploeg Rapid Bucuresti een hele post aan Polman gewijd. "Vandaag nemen we afscheid van Estavana Polman, die voor de laatste keer voor onze fans zal spelen. Laten we de zaal vullen, het seizoen als een echte familie afsluiten en Estavana bedanken voor elk doelpunt, elke glimlach en elk moment van passie in het kersenrode shirt! Ze verdient al ons applaus!"

Handbalicoon

Polman boekte haar grootste successen bij Esbjerg, waar ze drie keer kampioen van Denemarken werd. Ook won ze twee keer de Deense beker en Deense Supercup. Europees gezien stond ze twee keer in de finale van de EHF Cup, die sloot Polman beide keren verliezend af. Bij Rapid Bucuresti kwam ze niet in de buurt van de prijzen.

Dat lukte bij het nationale team wel. En hoe. In 2019 werd Polman met de 'Gouden Generatie' wereldkampioen in Japan. Dat toernooi werd ze ook verkozen tot beste speelster. Polman won met Oranje ook nog zilver en brons op een WK. Op EK's greep ze ook zilver en brons. Polman, haar partner Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn zullen na haar carrière terugkeren in Nederland.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover