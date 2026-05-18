Niet veel sporters maken op 'latere' leeftijd nog een succesvolle overstap naar een compleet andere sport, maar Sophie Exterkate lukte het wel. De bijna negentien jarige was een groot handbaltalent, maar staat tegenwoordig weer op de door haar geliefde schaatsen. Ze keek haar ogen uit tijdens haar eerste seizoen tussen grote namen als Joy Beune.

Exterkate speelde jarenlang handbal op het hoogste jeugdniveau: van Oranje tot de Amsterdamse topclub VOC. Alles leek erop te wijzen dat ze het zou gaan maken in de zaalsport. Totdat aanhoudende knieblessures roet in het eten gooiden. Ze leefde voor haar topsportdroom op Papendal en daar kreeg ze het besef dat ze meer aan het revalideren was dan aan het bewerkstelligen van haar carrière. "Hoeveel ellende er ook op je pad komt, je kan altijd weer opkrabbelen", zegt ze tegen Schaatsen.nl.

En opkrabbelen deed ze. Schaatsen was altijd haar grote liefde, al sinds ze acht jaar oud was. “Het handbal vond ik in het begin leuker, maar al snel miste ik het schaatsen met de harde, zware en intense trainingen. Daarin kon ik mezelf helemaal leegtrekken. Die hardheid miste ik in de zaal”, zegt ze. Toen ook haar ouders doorkregen dat handbal het niet meer ging worden, mocht ze zich in 2025 volledig storten op het schaatsen.

'Hij wilde het avontuur aangaan'

In januari 2025 bezocht ze de NK junioren vlakbij haar woonplaats Delden en daar kreeg ze de gegevens van oud-bondscoach Jan Coopmans, die nu werkzaam is bij KNSB Talent Team Midden-Oost. "Na een paar keer op het ijs gestaan te hebben mocht ik bij hem op gesprek komen. Jan vond het al heel wat dat ik op de buitenkant van mijn ijzers kon schaatsen. Voor iemand die vijf jaar niet geschaatst had, was mijn techniek prima. Hij wilde het avontuur aangaan."

Haar omgeving zag Exterkate op het ijs opbloeien en dat betaalde zich uit in haar resultaten. Een jaar na het bezoek aan de NK junioren werd ze Nederlands kampioene op de 1500 meter en mocht ze ook meteen naar de WK junioren. En nog mooier: naar het Olympisch Kwalificatietoernooi in een vol Thialf. "Op dat moment besefte ik hoe snel het was gegaan en hoe ver ik in een seizoen gekomen was.”

'Dat was heel gaaf'

In Thialf zag ze hoe haar clubgenoot Joy Beune een ticket miste op 'haar' 1500 meter. "Ik heb vroeger altijd training gehad van haar vader", wist Exterkate (18) nog. "Voor hen was het de belangrijkste wedstrijd, die eens in de vier jaar gereden wordt. Dat merkte je aan alles. Zelf was ik heel zenuwachtig voor mijn 1500 en 3000 meter, maar tijdens mijn ritten zat ik in mijn eigen bubbel. Het was heel gaaf om zo aangemoedigd te worden door het publiek. Ik train elke dag om daar over 3,5 jaar ook te kunnen presteren.”

'Het zag er niet uit'

De bekroning op haar nog jonge schaatscarrière kwam na het OKT op de WK junioren: de wereldtitel op de ploegenachtervolging met Jasmijn Veenhuis en Mette ten Cate. "Ongelooflijk. Als ik terugkijk naar filmpjes op de schaatsplank van de eerste maanden vorig jaar, zag het er niet uit."

