Nederland heeft woensdag de halve finale van het WK handbal bereikt na een zege op Hongarije. Voor aanvoerder Lois Abbingh betekent het dat haar avontuur in Oranje nog niet ten einde is. "Het is fantastisch."

De 33-jarige Abbingh kondigde voor het toernooi haar afscheid van Oranje aan. Het WK is haar laatste kunstje voor de nationale ploeg. "Gelukkig gaan we nog niet naar huis. Ik had er vandaag ook nog geen rekening mee gehouden. Mijn tas was nog niet gepakt", zegt ze na afloop van de kwartfinale tegen Hongarije (28-23) in gesprek met Sportnieuws.nl.

Het was een intens duel met en er werden zelfs twee rode kaarten uitgedeeld. "Maar we zijn geen moment in gevaar geweest en scherp gebleven tot het einde. Daar kunnen we alleen maar heel trots op zijn."

Fans

Ze zijn als team gegroeid in het toernooi en de supporters in Rotterdam Ahoy groeien mee. "De eerste wedstrijden klaagden we nog dat het geluid wel wat harder mocht." Zo deed keepster Yara ten Holte een oproep aan de fans via deze site om nog meer geluid te maken. "Dat is nu zeker het geval."

"Voor het publiek is het ook genieten. Zeker in deze wedstrijden als het er echt om gaat", vervolgt ze over de knock-outfase. "Het is fantastisch om 9000 man achter je te hebben staan. Dus we willen meer."

Koning Willem-Alexander

Het team van bondscoach Henrik Signell kreeg woensdag zelfs steun van koning Willem-Alexander. Hij zat op de tribune in Ahoy en ging na afloop met de selectie op de foto. "We zijn heel blij dat hij er vandaag was. Hopelijk komt hij nog een keer."

Nederland staat nu een lastig duel met Noorwegen te wachten. "We moeten zelfvertrouwen hebben dat wij ook heel goed zijn. Voor nu lekker genieten van deze overwinning en morgen voorbereiden op de halve finale."

