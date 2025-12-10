Voor Oranje-handbalster Lois Abbingh is het WK in eigen land extra bijzonder. Het is namelijk haar laatste optreden in het nationale team. Net toen ze zich daarover uitsprak, na het bereiken van de halve finale, werd ze gestoord door keepster Yara ten Holte. "Sorry, sorry, sorry."

Abbingh is ontzettend blij dat haar carrière in Oranje er na de kwartfinale tegen Hongarije nog niet op zit. "Ik ben ontzettend trots op het team", zegt ze glunderend bij Viaplay. "Ik ben heel dat we nog twee wedstrijden door mogen. Niet alleen voor de fans, maar vooral voor mezelf."

Zelfvertrouwen

In Rotterdam Ahoy barstte woensdag weer een groot feest los. De supporters geven de speelsters veel energie, maar ze blijven ook gefocust. "Ik vind dat we heel rustig zijn eigenlijk en dat we veel zelfvertrouwen hebben. Natuurlijk hoop je in dit soort wedstrijden dat dat ook zo blijft", aldus Abbingh. "Het belangrijkste is dat je tactisch blijft spelen, ook met hoge emoties."

Als aanvoerder speelt ze een belangrijke rol in de motivatie van het team. "Je probeert je steentje bij te dragen omdat je met zijn allen dat grotere doel hebt. Ik probeer zo veel mogelijk te helpen en ben enorm trots."

De 33-jarige kondigde voor het WK haar afscheid van Oranje aan. "Ik heb echt geen moment gedacht dat vandaag de laatste zou zijn", zegt ze daarover. "Zoals ik al zei, met het zelfvertrouwen zit het wel goed..."

'We moeten door'

Op dat moment wordt het interview ruw verstoord door keepster Yara ten Holte. "Sorry, sorry, sorry, maar we moeten echt een foto maken. Ja, we moeten door", zegt zij. Abbingh breekt het interview snel af en volgt Ten Holte naar de rest van de groep.

Het was dan ook niet zomaar een foto, waarvoor Abbingh hoog nodig was. Het team van bondscoach Henrik Signell mocht namelijk poseren met koning Willem-Alexander te wachten. Met de steun van de koning op de tribune haalde Nederland voor het eerst sinds 2019 weer eens de halve finales van een groot toernooi door Hongarije te verslaan. De speelsters werden na afloop naar een ruimte gestuurd waar Willem-Alexander klaar stond om ze te feliciteren.

