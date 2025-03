Lof voor 'uitgesproken' en 'ontwapenende' Estavana Polman: 'Zij is een vierkantje'

Tophandbalster Estavana Polman keerde in maart terug in het Nederlands team. De bondscoach had haar gepasseerd voor het EK, maar kwam tot het besef dat het team nog lang niet zonder de de vriendin van ex-voetballer Rafael van der Vaart kan.

Ex-tophockeyster Kim Lammers neemt het op voor Polman. De olympisch kampioene (2012) schrijft in haar column voor Noordhollands Dagblad dat 'bijna elke teamsporter' het meemaakt, dat hij of zij plots buiten de boot valt. Hoe moet het lijdend voorwerp omgaan met die teleurstelling? Lammers onderstreept dat Polman exact het juiste voorbeeld geeft.

Na de Olympische Spelen van 2024 besloot bondscoach Henrik Signell dat de tijd was gekomen om Polman te laten vallen. Handbalminnend Nederland was boos, ook andere Oranje-internationals lieten hun afkeer blijken. Maar Polman zelf zweeg.

Comeback Estavana Polman

De handbalvrouwen sloten het EK af als nummer zes. Dat was na de successen van een paar jaar terug niet bevredigend. Het oordeel was dat het ontbrak aan ervaring en killersinstinct. Precies de zaken die Polman met zich meebrengt. En haar terugkeer onderstreepte dat. "Tijdens deze wedstrijden kwam er een brok energie de ruimte binnen", zag Lammers.

Vierkantje

Lammers legt uit wat Polman uniek maakt. "Ze loopt niet in de pas, maar dat maakt haar zo leuk", schrijft ze. Ook roemt ze de creativiteit en balletjes achterlangs. "Ze is een vierkantje en daar moet je als coach geen rondje van willen maken. Ze is uitgesproken, ontwapenend en speels. Dat vinden coaches soms lastig. Maar met alleen dezelfde types win je de oorlog niet."

Team

Ook bondscoach Signell wilde na de comeback van Polman weinig woorden vuilmaken aan haar absentie en zijn besluit om haar terug te halen. "Ik ben het meest tevreden over dat we een team zijn. Iedereen neemt diens rol serieus en voegt iets toe", zei Signell na de zege op topland Noorwegen.

"Als we niet trainen of spelen dan werken we hard aan hoe je je moet gedragen, welke waardes belangrijk zijn en wat we van elkaar kunnen verwachten. Deze week is daar heel belangrijk voor geweest."

