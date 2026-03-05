De Nederlandse handbalsters kunnen het EK al ruiken. In het hol van de leeuw sloeg de ploeg van de Zweedse bondscoach Henrik Signell genadeloos en keihard toe tegen de enige concurrent om de tickets voor het EK. Zwitserland werd op alle fronten overklast.

De Nederlandse handbalsters hebben ook de derde wedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2026 ruim gewonnen. In Kriens versloeg de ploeg van bondscoach Henrik Signell Zwitserland met 39-21. Oranje had eerder net als de Zwitserse handbalsters van Italië en Bosnië en Herzegovina gewonnen. Daardoor is de voorsprong van Nederland nu minimaal twee vier punten op plek drie. De top-twee van Groep 2 gaat rechtstreeks naar het EK handbal van 2027 in liefst vier landen.

Veel goals, keepster ook uitstekend

Dat lijken op voorhand Nederland en Zwitserland te worden. De twee landen pakten alle overwinningen, totdat ze donderdagavond elkaar tegenkwamen in Zwitserland. Nederland won met een doelpuntenverschil van liefst 18. KellyDulfer, Zoë Sprengers én Dione Housheer scoorden alledrie vijf keer en zorgden zo voor ruim de helft van het goaltotaal. Keepster Yara van Holte liet zich aan de andere kant van het veld gelden. Ze had een reddingspercentage van liefst 41,18 procent.

Eenmaal Zwitserse voorsprong

In Zwitserland ging het in de eerste helft tot 6-6 gelijkop en was er zelfs even een Zwitserse voorsprong. Daarna namen de Nederlandse handbalsters afstand en gingen met 18-10 de rust in. De voorsprong kwam daarna niet meer in gevaar.

Nederland - Zwitserland

Nederland was al de best scorende ploeg van de eerste twee rondes (tegen Italië en Bosnië) en is die status na drie van de zes rondes nog altijd niet kwijt. Italië en Bosnië spelen donderdagavond ook nog tegen elkaar en één van die twee landen komt dan van de hatelijke nul punten af. De Oranje-handbalsters spelen zondag opnieuw tegen Zwitserland, dan in Almere. Het EK vindt in december plaats in Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Turkije.