Estavana Polman draait nog wel even mee als tophandbalster. Maar toch is de 33-jarige Nederlandse actief bezig met het uitstippelen van haar toekomstplan ná haar actieve carrière. Een rol in de mediawereld is niet uitgesloten, maar één ding staat vast: Polman wil jonge handbalsters begeleiden.

Polman heeft al een keer geproefd van het televisiewerk. Zo verscheen ze regelmatig in De Oranjezomer, het programma van presentatrice Hélène Hendriks. Zelf presenteerde ze Beter Laat Dan Nooit, waarin ze met een stel zeventigers op reis ging. "Dat was echt te gek", verzekert Polman in de podcast Voetbal Volgens, van haar schoonvader Ramon van der Vaart en Edwin van Zaane.

Polman denkt na over nieuw tv-optreden

"Toen ik die aanbieding kreeg dacht ik wel: ik weet niet of ik dat wel kan, ik weet niet of ik dat wel wil. Een bal gooien of schieten, daar hoef je niet over na te denken. Dat doe je gewoon. Maar dan komt ineens zoiets op je pad, dan ga je daar toch ineens aan twijfelen. Terwijl, normaal heb ik dat nooit."

Polman zal zeker toehappen als er opnieuw zo'n aanbod voorbij komt. "Dat vind ik wel het allerleukste", zegt ze. Er wordt al stilletjes gesproken over een carrière in de tv-wereld. "Zou het wel leuk vinden, maar ik blijf in ieder geval in de handbalsport. Vanuit daar zien we het wel", is Polman van mening.

Begeleiding van jonge speelsters

Wat voorop staat, is een "te gek plan" dat ze samen met (oud-)teamgenotes Lois Abbingh en Angela Malestein gaat uitvoeren. Het trio wil jonge talenten in Nederland wegwijs maken in de handbalwereld. "Hier is sowieso weinig begeleiding in dat opzicht. Dat is wel een hele leuke uitdaging, dat je iets kan geven wat je vroeger niet had", beargumenteert Polman haar keuze.

"Ik vind vooral dat tegenwoordig de keuzes van jonge speelsters heel slecht. Ik vind nog steeds dat je veel moet spelen", stelt Polman. "Dan maar iets minder geld verdienen en in een lager team spelen. Tegenwoordig denken veel spelersmakelaars aan de centjes. Dat vinden wij een kwalijke zaak. Als we daarin iets terug kunnen doen aan het Nederlandse handbal, dan zijn wij blij", verzekert ze.

"Heel veel jonge meiden zijn te vroeg gestopt, omdat ze verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dan gaat het mis omdat je zaakwaarnemer je maar ergens heeft gedropt waar hij zelf beter van wordt. We willen kijken of we échte talenten, daarin zijn we kritisch, echt goed kunnen begeleiden."

'Enorm project' in de VS

Buiten dat is Polman ambassadrice van een project in de Verenigde Staten. Daar willen ze een handbalcompetitie uit de grond stampen. "Dat is echt wel een enorm project", weet Polman. Ze doet dat volgens haar vriend Rafael van der Vaart "met de Messi en Ronaldo van het voetbal". "Dat is wel echt gaaf, de toernooien zijn in Las Vegas, New York en Los Angeles. We moeten zorgen dat we de Amerikanen zo gek mogelijk krijgen van handbal."

De handbalster is nog niet klaar met haar topsportcarrière. Ze blijft actief bij haar club Rapid Boekarest. Wel stopte ze na het afgelopen WK als speelster van het Nederlandse team.