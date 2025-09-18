De Nederlandse handbalsters werken toe naar het WK in eigen land, dat eind november van start gaat. Bondscoach Henrik Signell heeft zijn speelsters nu al bij elkaar voor een oefenwedstrijd tegen Duitsland op vrijdag. Hij spreekt bij Sportnieuws.nl zijn doelen uit voor de komende maanden. "We mikken nu op meer."

"Het wordt een interessante week", merkt Signell op bij Sportnieuws.nl. Hij ziet zijn speelsters nu en volgende maand nog een keer, voor de EK-kwalificatie. Een maand later begint het WK in Nederland en Duitsland al. "Het seizoen is nu gestart voor de speelsters, dus ze zijn gemotiveerd."

"We moeten gebruik maken van de tijd die we nu en in oktober hebben, want daarna start het WK al. Elke training, elk moment, elke dag en natuurlijk elke wedstrijd is nu belangrijk om ons te laten zien en onszelf te ontwikkelen."

Resultaat is nog niet belangrijk

Eerst maar eens spelen tegen Duitsland, dat net als Nederland bij de top van de wereld hoort. "Het resultaat is niet zo belangrijk als op het WK. Het is belangrijk om een goede prestatie neer te zetten, gebaseerd op waar we nu staan en hoe we ons hebben ontwikkeld. We willen wel presteren en natuurlijk gaan we wel voor de overwinning."

Die zege moet behaald worden door goed samen te spelen en bovenal de structuur en het wedstrijdplan van de bondscoach te volgen. "Doen waar we goed in zijn", noemt Signell het.

Doelen voor het WK

De 49-jarige Zweed merkt vervolgens op dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt voor het komende WK, maar dat betekent niet dat hij zelf geen doelen heeft. "Natuurlijk willen we verder komen dan de kwartfinale, dat was het resultaat de vorige keer. We mikken nu op meer. De druk en verwachtingen zijn hoog, dus de halve finale is een goede start." Nederland verloor in 2023 met 30-23 van Noorwegen in de kwartfinale.

Deur blijft voor iedereen open

Het verhaal van Estavana Polman is bekend. Signell smeet de deur hard dicht voor haar en Laura van der Heijden in aanloop naar het EK vorig jaar. "De beslissing die ik heb gemaakt was groter buiten het team dan daarbinnen. De spelers zijn loyaal gebleven en zijn altijd professioneel geweest. De atmosfeer in de groep is goed."

Toch doet hij het nu anders. Als hem wordt gevraagd of de selectie die we nu zien grotendeels overeenkomt met wat we straks op het WK gaan zien, zegt Signell: "Er zijn spelers die hier nu niet zijn die nog wel kans maken om geselecteerd te worden. Ik heb de definitieve selectie nog niet in mijn hoofd."