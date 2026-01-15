Tophandballer Luc Steins moet en zal op het EK handbal een kettingreactie veroorzaken. De dertigjarige Nederlander wil dolgraag debuteren op de Olympische Spelen, maar heeft daar een paar sterke eindtoernooien voor nodig.

Steins kan zich geen slecht EK permitteren. Als hij zijn olympische droom wil verwezenlijken, zijn overwinningen noodzakelijk op de Europese eindronde. Die begint voor Oranje zaterdag met een wedstrijd tegen Zweden. "Als we de poule niet doorkomen, is het snel klaar voor ons en dan wordt de kwalificatie voor het WK van 2027 een stuk lastiger. En als we niet op het WK staan, kunnen we ons ook niet plaatsen voor de Spelen van 2028", zegt de Limburgse speler van de Franse topclub Paris Saint-Germain, die al jaren de grote spelmaker is van het Nederlands mannenteam.

'Dat hebben we uitgesproken'

De handbalmannen hebben in tegenstelling tot de vrouwen nog nooit aan de Olympische Spelen meegedaan. Het team doet nu voor de vierde keer mee aan het EK en was aanwezig op de laatste twee WK's. "Als team hebben we na het WK in Polen in 2023 uitgesproken dat we naar de Olympische Spelen willen. Dat is het ultieme doel", vervolgt de 30-jarige middenopbouwer.

'Het zou zonde zijn'

"We zaten toen al dicht bij plaatsing voor de Spelen van Parijs. Persoonlijk wil ik het deze cyclus al voor elkaar krijgen. Dat is gezien mijn carrière realistisch. We hebben ons de afgelopen jaren steeds gekwalificeerd voor de eindrondes en het zou zonde zijn als we die ontwikkeling nu niet kunnen doortrekken", zegt Steins.

'Dat is de vraag'

Dit EK wordt wel een echte 'testcase', zegt Steins. "Er zijn best wat wisselingen geweest in de ploeg, mede door blessures. We zijn de laatste jaren eigenlijk bijna nooit helemaal compleet geweest en hebben daardoor niet een stabiel hoog niveau kunnen halen. We missen voor dit EK spelers die van grote waarde zijn. Er zijn jongens bijgekomen die de ervaring van spelen op dit niveau nog niet hebben. De vraag is of we datgene wat we op eerdere toernooien hebben bereikt, weer kunnen laten zien."