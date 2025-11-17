Kelly Dulfer (31) is helemaal klaar voor het WK handbal in Nederland. De 31-jarige Schiedamse is één van de bepalende speelsters bij TeamNL en hoopt stiekem op een herhaling van het historische WK in 2019. "Niemand had het toen ook verwacht. Dus ja. Zeg nooit nooit."

Samen met mede-internationals Dione Housheer en Bo van Wetering speelt Dulfer bij de Hongaarse topclub Györ. Dat bevalt goed, enkele landgenotes om haar heen. "Dat scheelt altijd als je gewoon meiden in je team hebt zitten die je kent. En ja, buiten het veld doen we ook gewoon veel dingen samen.", zegt ze in de online serie Sportnieuws.nl WK handbal. "Ik was wel een beetje bang in het begin hoor. Het was wel echt uit mijn comfortzone toen ik die stap naar Hongarije maakte. En ja, ik moet wel zeggen dat het helemaal in de goede richting is gevallen."

In de videopodcast van Sportnieuws.nl gaat de gestopte Tess Lieder-Wester in aanloop naar het WK handbal in gesprek met de hoofdrolspeelsters. Dit keer schuift Dulfer aan. Ze maakten in 2019 allebei onderdeel uit van het succesteam dat in Japan de wereldtitel veroverde. "Als ik soms die beelden dan weer terugzie op Instagram, dan krijg ik gewoon kippenvel", doelt Dulfer op de zinderende ontknoping in de finale tegen Spanje, waarin Lois Abbingh in de laatste seconde met een rake penalty voor historie zorgde.

Na het gewonnen WK van 2019 speelde Dulfer in Duitsland nog voor BVB Dortmund en SG BBM Bietigheim. Inmiddels is ze dus neergestreken in Hongarije. En niet zonder succes. Dit seizoen veroverde Dulfer voor het eerst in haar carrière de Champions League, de grootste prijs die in het clubhandbal te winnen valt.

Bij Györ gaat het anders dan bij haar vorige clubs. "In het begin was het wel even wennen, want echt alles draait om handbal. Er is echt wel druk vanuit de club en vanuit buitenaf. Dus in het begin dacht ik: oké, wil ik dit wel echt? Al die druk op handbal? Want ik vind het ook altijd wel belangrijk dat het eromheen leuk en gezellig is. Maar heb ik mijn draai gevonden en weet nu hoe alles in de club werkt. We hebben ook gewoon een superleuk team. Als het dan ook nog lukt prijzen te winnen, dan maakt dat het alleen maar leuker", doelt ze op de Champions League-winst.

Dulfer is naar eigen zeggen in het afgelopen jaar ook een nog betere speelster geworden. Mede omdat ze continu de volle honderd procent moet geven. "Bij mijn andere clubs hiervoor kon je altijd wel een beetje, als je een dag even minder was of even geen zin had of moe was, op tachtig procent trainen. Hier kan dat gewoon niet. En ja, dan train je elke keer op zo'n hoog niveau. Daar word je gewoon beter van."

Nu staat het WK in eigen land voor de deur. Het aftellen naar de eerste wedstrijd op vrijdag 28 november tegen Argentinië is begonnen. Dulfer kan bijna niet wachten om het veld in Ahoy te betreden. "Ik heb dat nog nooit meegemaakt natuurlijk, een WK in eigen land. Ik ben wel echt heel benieuwd hoe het gaat worden, maar ik kijk er wel heel erg naar uit. Het is ook bijzonder dat het uitverkocht is. Dat gewoon tienduizend man dadelijk voor ons daarheen komen."

Dat Nederland de voorronde overleeft, is eigenlijk wel een zekerheidje. Een plek in de kwartfinale is min of meer het minimale wat van Oranje mag worden verwacht. Maar of een herhaling van 2019 mogelijk is? "Nou, niemand had het toen ook verwacht. Dus ja. Zeg nooit nooit. En ja, het kan net dat ene zetje in de rug zijn dat we hier in eigen land spelen", zegt Dulfer. "Natuurlijk kan het ook tegen je werken als je te veel afleiding hebt en te veel druk voelt., omdat we zo te graag willen. Maar het kan ook in ons voordeel werken dat we nu in Nederland spelen."

Of Dulfer liever nog een keer de Champions League wint of wereldkampioen wordt? Daarin is ze duidelijk. "Wereldkampioen worden, maar dan in Nederland."

Beluister hieronder de aflevering van Sportnieuws.nl WK handbal met Tess Lieder-Wester in gesprek met Kelly Dulfer.

WK handbal

Het WK handbal begint op woensdag 26 november in Stuttgart en eindigt op zondag 14 december in Rotterdam met de finale. Het Nederlands team is in de voorronde ingedeeld in een groep met Argentinië, Egypte en Oostenrijk. De eerste wedstrijd van TeamNL wordt op vrijdag 28 november in Ahoy. Er moet dan worden afgerekend met de Argentijnse handbalsters.