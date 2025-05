Nederlandse tophandbalster kondigt pensioen aan: 'Had dit nooit gedacht'

Handbalster Laura van der Heijden heeft bekendgemaakt dat ze binnenkort stopt met topsport. Via Instagram laat de 34-jarige Amersfoortse weten dat ze over een maand met handbal zal stoppen.

De oud-international valt gelijk met de deur in huis. "Nog iets langer dan een maand mag ik mij topsporter noemen. Daarna ga ik met handbal pensioen."

"Als klein meisje had ik nooit gedacht dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken en al helemaal niet dat ik daarvoor vijftien jaar in verschillende landen heb mogen spelen", schrijft ze.

Tophandbalster overvallen door Roemeens belletje: 'Het is vaak nog een beetje vreemd' Wie de woorden 'handbal' en 'Roemenië' zegt, komt al snel uit bij Estavana Polman. De Nederlandse tophandbalster vertrok na haar pijnlijke vertrek bij Esbjerg naar Rapid Boekarest en was lang één van de weinige internationals van Oranje die in dat land speelde. Maar recent kreeg ze in Roemenië gezelschap van een andere Nederlandse topper. Al was de transfer van Larissa Nüsser niet van harte.

Dankbaar

De Nederlandse is ontzettend dankbaar voor haar vrienden en familie. "Zonder de steun van familie en vrienden zou dit avontuur lang niet zo mooi zijn geweest. Zij hadden er altijd begrip voor als ik met belangrijke gebeurtenissen niet aanwezig kon zijn en mijn ouders/broer hebben mij overal gevolgd."

Van der Heijden vervolgt: "En zeventien jaar lang met een geweldige groep meiden in het Nederlandse team heb mogen spelen. In deze tijd hebben we vijf medailles gewonnen, met als hoogtepunt wereldkampioen worden in 2019."

Dit is tophandbalster Estavana Polman: vriendin van ex-topvoetballer mag weer dromen van Oranje Estavana Polman was jarenlang hét boegbeeld van het Nederlandse handbal. Ondanks haar bijna legandarische status werd ze eind 2024 voor het eerst gepasseerd voor Oranje. Ze knokte zich ondanks flink wat tegenslagen in haar leven naar de absolute wereldtop. Onderweg verleidde ze Nederland met haar spontane babbel en kreeg ze een kind met vriend en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. Na maandenlang gepasseerd te zijn, mag ze weer dromen van Oranje.

'Je bent een topper'

Meerdere collega's bedanken Van der Heijden. "Je bent een topper Lau, zowel op het veld als buiten het veld. Dankjewel voor alle mooie momenten samen. Geniet van de laatste weekjes", zo schrijft Yara ten Holte.

Ook Kim Molenaar heeft gereageerd. "Topper ben je Lau! Je gaat zo gemist worden. Geniet van je laatste weekjes en dankbaar dat ik met jou heb mogen spelen."

Tophandbalster Estavana Polman deelt prachtige foto bij beladen afscheid: 'Bedankt voor alles maatje' Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Donderdag werd dat laatste realiteit voor handbalster Laura van der Heijden, die na zeventien(!) jaar de deur achter zich dicht deed bij het Nederlandse team. Het zorgde voor veel emoties bij haar generatiegenoten Estavana Polman, Lois Abbingh en Angela Malestein.

Oranje

Eerder dit jaar kondigde Van der Heijden ook al afscheid van het Nederlandse team aan. "Ik heb een geweldige tijd gehad met de meiden, maar het is tijd om afscheid te nemen en me niet meer beschikbaar te stellen voor het Nederlandse team. Ik kijk ernaar uit weer nieuwe dingen te ondernemen die me gelukkig maken en ergens anders mijn energie en passie in te vinden", aldus de handbalster afgelopen januari.

In haar tijd bij Oranje maakte ze 875 goals, werd ze wereldkampioene in 2019 en ze maakte drie Olympische Spelen mee.