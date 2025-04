Neef Max Verstappen maakt snelle transfer in andere sport: 'Hij is heel erg goed'

Formule 1-werelkampioen Max Verstappen is niet de enige topsporter in zijn familie. Ook zijn neef blinkt uit op sportgebied, al is het in een compleet andere discipline. Kaj Geenen komt zelfs uit voor Oranje.

De neef van Verstappen is professioneel handballer. De 21-jarige Geenen speelde in Duitsland voor de club VfL Lübeck-Schwartau, maar zal volgens Bild komende zomer een transfer maken.

Hij heeft al een meerjarig contract getekend bij HSV. De ploeg uit Hamburg hoopt daarmee een vervanger te hebben binnengehaald voor hun 35-jarige linksbuiten Casper U. Mortensen, die nog een contract heeft tot 2026.

Max Verstappen ondergaat transformatie na hectische weken bij Red Bull Red Bull heeft voor de Grand Prix van Japan speciaal een witte auto laten maken en Max Verstappen draagt ook een witte helm. Wat ontbreekt er dan nog? Precies, een wit pak. Gelukkig heeft Red Bull inmiddels ook foto's gedeeld van beide coureurs in hun nieuwe race-overall.

Hij treft bij HSV landgenoot Dani Baijens. Die is erg blij met de komst van Geenen. "Kaj is een heel erg goede speler. Hij speelt als linksbuiten, maar kan ook goed verdedigen", aldus zijn toekomstig teamgenoot.

Wereldkampioenschap

Geenen zat in januari ook bij de selectie van Oranje voor het WK. Nederland strandde in de groepsfase.

Zijn neef Verstappen jaagt dit Formule 1-seizoen ook weer op de wereldtitel. Die wist hij al vier keer te bemachtigen in zijn Red Bull. Dit weekend rijdt hij de Grand Prix van Japan. Het is een spannende tijd voor hem. Niet alleen wegens die race, maar ook privé.

De familie Verstappen wordt namelijk uitgebreid. Het eerste kind van de coureur kan elk moment geboren worden. Zijn vriendin Kelly Piquet is rond deze tijd bijna uitgerekend. Voor haar is het haar tweede kind, zij werd ruim vijf jaar geleden al moeder van een dochter: Penelope.

Emoties lopen hoog op bij zwangere vriendin van Max Verstappen: 'Mijn hart kan dit niet aan' Max Verstappen bereidt zich momenteel voor op de Grand Prix van Japan, maar zal met zijn hoofd ook ergens anders. Zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk hoogzwanger. Bij de Braziliaans lopen de emoties ondertussen dan ook hoog op en dat komt mede door haar racende vriend.

Geenen zal dan misschien wel op kraambezoek komen. Hij heeft regelmatig contact met zijn wereldberoemde neef." Ze weten dat ik op hoog niveau handballer ben en Max, Jos (vader) en (zus) Victoria vragen ook steeds aan mij hoe het gaat", vertelde hij ooit bij L1.

Hij ziet ook gelijkenissen met Max. “Als ik hem soms over de boordradio hoor, herken ik mij daar zelf ook wel in. Als ik ergens voor ga dan wil ik dat net als Max ook bereiken."