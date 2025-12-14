Het WK handbal is voor de Nederlandse handbalsters geëindigd in een pijnlijk en emotioneel slotstuk. In een duel dat alles had - spanning, vechtlust en meerdere verrassende wendingen - trok Frankrijk na verlenging aan het langste eind. Voor Estavana Polman en Lois Abbingh betekende het een bitter afscheid van het Oranje-shirt, zonder de zo gewenste medaille.

Nederland begon sterk aan de wedstrijd om het brons. Met snelle treffers van Maarschalkerweerd, Van Wetering en Housheer en belangrijke reddingen van Yara ten Holte nam Oranje al vroeg het initiatief. Frankrijk herstelde zich echter gaandeweg en profiteerde van slordigheden aan Nederlandse kant. De Fransen kantelden het duel en gingen met een nipte 12-11 voorsprong de rust in.

Na de pauze toonde Oranje veerkracht. Via doelpunten van Sprenger, Malestein en opnieuw Van Wetering nam Nederland opnieuw de leiding. Ten Holte bleef, ondanks een harde botsing, belangrijk onder de lat en hield Oranje in de wedstrijd op momenten dat Frankrijk probeerde door te drukken.

Bloedstollende eindfase

In de slotfase liep de spanning verder op. Frankrijk kwam via twee zevenmeters terug tot 21-21, maar Polman en Abbingh stonden op met belangrijke doelpunten, waaronder de treffers voor 21-23 en 22-24. Oranje leek het duel naar zich toe te trekken, maar Frankrijk kwam opnieuw langszij. Dankzij een cruciaal, door de VAR goedgekeurd blok van Maarschalkerweerd kreeg Nederland nog één aanval, waarin Housheer met nog vier seconden te gaan de 26-26 binnenschoot en verlenging afdwong.

In de verlenging nam Frankrijk het initiatief. Na een ongelukkig moment liep Oranje tegen een achterstand aan, terwijl aan Nederlandse kant de doelpunten moeizaam vielen. Bouktit profiteerde en hielp Frankrijk verder uitlopen, al bracht Van Wetering de spanning nog even terug door de marge te verkleinen.

Toch bleek het verschil in de slotminuten te groot. Frankrijk liep uit naar 30-27, de grootste voorsprong van de wedstrijd. Oranje probeerde nog aan te zetten en kwam via Van Wetering terug tot 30-28, maar Frankrijk hield het hoofd koel en vergrootte de marge opnieuw. In de laatste minuut viel de beslissing definitief en liep Frankrijk uit naar 32-29. Malestein deed nog wat terug, maar het mocht niet meer baten. Frankrijk wint met 33-31 en pakt het brons.

Afscheid van twee boegbeelden

Extra lading kreeg het duel door het afscheid van Polman en Abbingh. Beide routiniers speelden jarenlang een hoofdrol bij Oranje en hadden vooraf al aangekondigd dat dit hun laatste interland zou zijn. Waar Abbingh haar seizoen nog afmaakt bij Borussia Dortmund, ligt de toekomst van Polman open, maar hun gezamenlijke afscheid kreeg door de nederlaag een wrange nasmaak.

De twee boegbeelden blikten deze week al terug op hun carrière, waarin hoogtepunten en zware blessures elkaar afwisselden. Polman gaf daarbij aan dat topsport meer sporen nalaat dan je tijdens je loopbaan beseft, terwijl Abbingh benadrukte dat juist de tegenslagen haar als sporter en mens sterker hebben gemaakt. In tranen nam Polman wel nog haar prijs in ontvangst als speelster van de wedstrijd.

Frankrijk neemt revanche op Oranje

Nederland en Frankrijk troffen elkaar dit WK al eerder. Die zege bezorgde Oranje een plek in de halve finale, waarin het stuitte op Noorwegen. De Noren lieten vooral na rust zien waarom zij tot de absolute wereldtop behoren, liepen steeds verder uit en plaatsten zich daarmee voor de finale, waarin het later op de dag aantreden tegen Duitsland.

Voor Oranje resteerde daardoor de strijd om het brons. Na de nederlaag tegen de latere finalist lag er nog één kans om het toernooi met eremetaal af te sluiten, maar ook die hoop vervloog na de zenuwslopende nederlaag tegen Frankrijk. Zo eindigde het WK zonder medaille, met een wrang slot bij het afscheid van Estavana Polman en Lois Abbingh.

