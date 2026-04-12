De Nederlandse handbalsters hebben de kwalificatie reeks voor het Europees kampioenschap afgesloten met opnieuw een ruime zege. Bondscoach Henrik Signell koos voor nieuwe namen in de selectie en dat heeft goed uitgepakt.

In Almere was de ploeg van Signell met 47-12 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Nederland plaatste zich ruim een maand geleden al voor het EK, dat in december in vijf verschillende landen plaatsvindt. Donderdag won Nederland al met 35-20 van Italië. Oranje won alle zes de wedstrijden in de groep van vier, waar ook Zwitserland nog deel van uitmaakte.

Sarah Dekker blinkt uit

Tegen Bosnië was Sarah Dekker het vaakst trefzeker. De 25-jarige handbalster scoorde negen keer. Bondscoach Signell gaf veel spelers die normaal niet bij de selectie zitten een kans in deze laatste kwalificatiewedstrijden.

'Belangrijke periode'

“Voor ons is dit een belangrijke periode om te investeren in de toekomst. Volgende maand krijgen een aantal jonge, talentvolle speelsters de kans om op hoog niveau wedstrijden te spelen. Dat is essentieel voor hun ontwikkeling en die van het team", zei Signell over zijn keuze. " Alleen door dit soort ervaringen op te doen, kunnen ze groeien en zich klaarstomen voor een rol in het A-team."

"Tegelijkertijd blijven we bouwen aan onze ambities als team", vervolgt hij. "Vorig jaar hebben we met de vierde plek op het WK laten zien wat we kunnen, maar we willen verder. Door jonge talenten nu deze kansen te geven, versterken we de groep en zetten we stappen richting onze doelen voor de komende toernooien.”

Estavana Polman en Loïs Abbingh

Na het WK in Rotterdam namen tophandbalsters Estavana Polman en Loïs Abbingh afscheid van het nationale team. Abbingh zette na het seizoen ook definitief een punt achter haar loopbaan. Polman speelt nog wel bij haar club Rapid Boekarest.