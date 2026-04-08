Estavana Polman is bezig aan een 'nieuw project'. Dat valt te zien op de Instagram-pagina van de 33-jarige tophandbalster. Wat het is, dat zal nog even geheim blijven.

Polman is nog altijd actief als speelster bij het Roemeense Rapid Bucuresti. Ze woont daar samen met haar vriend Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn. De voorbije dagen was het gezin in Nederland, om onder meer een bezoek te brengen aan Polmans geboortestad Arnhem. Daar zagen ze hoe Van der Vaarts zoon Damián er met 6-1 vanaf ging met Jong Ajax.

Ook was er een soort familiereünie met Sylvie Meis, de moeder van de jonge voetballer. Meis (47) en Polman (33) zaten hoog op de tribune en plaatsten een selfie samen, waar Meis een hartje bij schreef. Van der Vaart senior was er zelf ook bij in Arnhem. Hij ging voor het stadion met wat fans op de foto. Uiteindelijk zagen ze hun (stief)zoon maar zo'n tien minuten voetballen.

Bijzonder project voor Polman

Polman en de familie brachten de paasdagen dus door in Nederland. En ze plakten er nog wat dagen aan vast. Zo was haar vriend analist bij de Champions League-wedstrijd Real Madrid tegen Bayern München (1-2). Een kritische noot van Van der Vaart werd gretig opgepikt door de buitenlandse media.

Zelf kroop Polman een dag later in de make up-stoel. Waarvoor is niet precies bekend, maar ze werd onder handen genomen door de bekende visagist en haarstylist Mari van de Ven. In 2010 deed hij de make-up en het haar van Yolanthe Cabau tijdens haar bruiloft met Wesley Sneijder.

Op beelden die Van de Ven op Instagram Story deelde, is te zien hoe hij Polmans make-up doet. "Nieuw project", staat er bij geschreven. Polman wordt genoemd in het bericht, maar zij niet alleen. Ook Joost Lieder krijgt een vermelding. Die naam doet vermoedelijk een belletje rinkelen. Dat is de man van handbalster Lois Abbingh, die onlangs tijdens het WK in Nederland samen met Polman besloot een punt achter haar interlandcarrière te zetten.

Lieder is fashion- en portretfotograaf. In het verleden maakte hij al eens foto's van Polman, onder meer voor Helden Magazine. Spoedig zal duidelijk worden waar dit project voor diende.