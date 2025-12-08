Het Franse handbalteam heeft een forse dreun moeten verwerken richting de wedstrijd van maandagavond tegen Nederland. Verdediger Grace Zaadi heeft zich teruggetrokken vanwege een blessure en ze legt uit waarom.

Voor de Fransen is het ontbreken van Zaadi een hard gelag. Het land doet het tot nu toe uitstekend met drie zeges in de poulefase. Polen, Tunesië en China werden allemaal overtuigend verslagen door de Fransen. Maandagavond wacht mede daardoor de kraker met Nederland. Ook de ploeg van Henrik Signell won in de groepsfase de wedstrijden tegen opponenten Argentinië, Oostenrijk en Egypte. Zaadi zal dus echter niet meedoen tegen Oranje, omdat zij nog te veel last heeft van een blessure aan haar linkerdijbeen.

Uit voorzorg

Zaadi vertelt tegenover L'Équipe dat het terugtrekken uit het WK meer een keuze uit voorzorg is. "Het gaat goed met me. Als ik naar mijn gevoel luister, ben ik gewoon functioneel. Ik kan alles en we hebben alles getest, maar uiteraard wel zonder de druk van een WK. Ik heb geen pijn in mijn linkerdijbeen, maar de scans laten nog wel zien dat mijn blessure niet helemaal genezen is. Daarom neem ik deze keuze met pijn in het hart, maar moet ik op mijn gezondheid letten."

Op haar Instagram reageerde Zaadi eerder al gebroken op het feit dat ze zich heeft moeten terugtrekken uit het WK handbal. "De race tegen de klok is ten einde. Mijn hoop stort in. Ik ben erg teleurgesteld dat ik niet in staat ben om mijn teamgenoten in Rotterdam te steunen. Dus ik ga deze tijd gebruiken om te rusten en vooral honderd procent te genezen. Mijn hart gaat uit naar mijn teamgenoten, ik geloof sterk in hen voor de verdere wedstrijden."

Verdere toernooi Frankrijk