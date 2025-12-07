De boodschap vanuit Denemarken is duidelijk: de speelsters van Oranje gaan spijt krijgen als ze het laatste groepsduel op het WK handbal van Frankrijk winnen.

De opmerkelijke analyse van Johnny Wojciech Kokborg, handbalverslaggever bij de Deense krant BT, heeft alles te maken met het optreden van de Noorse vrouwen op het WK. De topfavoriet gaf onder meer Tsjechië en Zweden er flink van langs.

Wat Kokborg betreft moeten de Deense vrouwen er alles aan doen om de Noren zo lang mogelijk te ontlopen. De laatste groepswedstrijd tegen Hongarije mag onder geen beding verloren worden, want dan wacht Noorwegen in een eventuele halve finale: “Het zou ronduit misdadig zijn om daar geen gebruik van te maken."

Frankrijk en Nederland

"Het is niet alleen Denemarken dat er zo over denkt”, aldus Kokborg. “Iedereen wil Noorwegen vermijden. Frankrijk en Nederland denken er ook zeker over na. Kijk ze eens! Ze winnen alles met vernietigende cijfers." Gemiddeld winnen de Noorse vrouwen met 12,6 doelpunten verschil per wedstrijd.

Mocht Nederland van Frankrijk winnen, dan heeft de loting bepaald dat Noorwegen de tegenstander zou kunnen worden in een eventuele halve finale. Bij een nederlaag wacht het duel met de favorieten eventueel in de eindstrijd. Kokborg noemt de Noorse vrouwens ‘de schrik van het schoolplein’.

'Niet ons probleem'

Het Noorse Dagbladet vroeg speelster Nora Mørk hoe zij keek naar het overweldigende optreden van haar ploeg: “Het is niet onze schuld en ook niet ons probleem. We zijn hier om goed te handballen, dat is wat we doen. We zijn er helemaal klaar voor als er nog betere tegenstanders zijn.”

Frankrijk

Winnen van Frankrijk zal voor Nederland sowieso een pittige opdracht zijn. De tegenstander van komende maandag is regerend wereldkampioen en de nummer twee van de Olympische Spelen van 2024. In de kwartfinale staat Nederland tegenover Denemarken of Hongarije. Daarna wacht dus mogelijk Noorwegen...