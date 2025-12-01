Zonder al te veel moeite overleefden de Nederlandse handbalsters zondag al de eerste groepsfase op het WK handbal in eigen land. Na zeges op Argentinië en Egypte is de ploeg al zeker van de volgende ronde. Dat dankt keepster Rinka Duijndam onder meer aan de steun vanaf de tribunes in Rotterdam Ahoy.

Duijndam kreeg in haar doel veel mee van de sfeer en probeerde na afloop van het duel met Egypte uit te leggen hoe het voelde voor haar en haar teamgenoten. Alleen deed ze in haar uitleg iets waar ze normaal gesproken zelf niet zo'n fan van is. "Ik heb eigenlijk gewoon heel erg genoten. De sfeer was echt... amazing", sloot ze met een Engels woord af.

'Ik haat het als mensen dat doen'

Maar precies dat kan ze normaliter zelf niet zo waarderen. "Ga ik Engels praten... Ik haat het als mensen dat doen. Maar het was echt fantastisch. Wilhelmus kippenvel. Maar waar we vooral blij mee waren: het startsignaal gaat en iedereen begint te klappen en te doen. Er was gewoon gelijk stemming. Ik denk dat dat voor ons zo belangrijk is. Ik heb eigenlijk zestig minuten kippenvel gehad. Het ging bijna vanzelf, dat is het allerlekkerst."

'Volle ponten'

Volgens Duijndam tankte Nederland tegen Egypte vooral vertrouwen, ook voor het belangrijke duel met Oostenrijk om de eerste groep af te sluiten. "Dat wordt nog wel belangrijk, omdat we met volle ponten... punten door willen gaan", merkte de Oranje-keepster de verspreking bij zichzelf op. "Het vertrouwen zit erg goed in dit team. Eerst even bijkomen en dan de focus op Oostenrijk."

Nederland - Oostenrijk

Nederland speelt dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Het resultaat is van belang, omdat de punten die behaald worden meegaan naar de hoofdronde. Daarin worden de drie landen die doorgaan aan de drie andere landen uit een andere groep gekoppeld. De beste twee gaan vervolgens naar de kwartfinales.

