De Nederlandse handbalsters kenden een makkelijke wedstrijd tegen Egypte op het WK handbal. In Rotterdam Ahoy was de ploeg van bondscoach Henrik Signell te sterk voor de Afrikanen: 15-37. Na afloop verschenen een blije Angela Malestein en Estavana voor de microfoon van Sportnieuws.nl.

Door de zege op Egypte is Oranje nu al zeker van een plek in de volgende ronde. Voor Malestein kwam dat echter allang niet meer als een verrassing: "We zijn door, maar dat wisten we van tevoren eigenlijk al."

Doelpuntenverschil

Tot nu toe was het grootste doelpuntenverschil op dit WK 26. Nederland kwam daar met 22 goals tegen Egypte redelijk bij in de buurt. Voor de speelsters maakte dat echter niets uit. Sterker nog: ze wisten niet eens wat het grootste verschil tot nu toe was. "Oh, dat wist ik niet eens", zo opperde Polman tegenover Sportnieuws.nl.

Slordigheid

Ondanks het grote verschil in doelpunten, ziet ze nog wel de nodige verbeterpunten. "Het moet wel beter, de eerste helft was gewoon niet goed genoeg", aldus Polman, die denkt dat dit deels door de slordigheid komt. "Het was slordig. We moesten ook tegen een soort ploeg die we niet helemaal gewend zijn. Dus we moesten op gang komen."

Publiek

Kelly Dulfer liet na afloop van de vorige wedstrijd tegen Argentinië bij de NOS weten dat ze meer had verwacht van het publiek. Voor Polman was dat op zondag allesbehalve het geval. "Vandaag zat er een lekkere sfeer in. Ik vond het echt top. Het is ook echt genieten. Als je dan heel even op de bank zit, en je kijkt om je heen, dan denk je: 'Jezus, we staan gewoon in een vol Ahoy'. Deze stemming is fantastisch."

Polman had dan ook een oproep voor handbalminnend Nederland: "Dus houd het zo vol, doe dit nog maar een paar wedstrijden meer."

