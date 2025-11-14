Groot nieuws in aanloop naar het WK handbal. Topspeelsters Estavana Polman en Lois Abbingh (beiden 33) hebben aangekondigd dat het eindtoernooi in eigen land hun laatste kunstje is voor de nationale ploeg. "Lieve fans, aan alles komt een einde."

Daarmee trappen Polman en Abbingh de afscheidsvideo af, die omschreven wordt als het laatste hoofdstuk. Op beelden zijn de shirts van beide tophandbalsters te zien, met achterop hun iconische rugnummers. "We scoorden vele goals, gaven talloze assists en schreven geschiedenis", zegt aanvoerster Abbingh. Daarmee doelt ze op het gewonnen WK van 2019 in Japan, waar beide speelsters een belangrijke rol speelden.

'Tijd voor een nieuwe fase'

"Alles waar we vroeger van droomden, werd werkelijkheid", gaat Polman verder. Samen speelden ze talloze eindrondes, zoals WK's, EK's en de Olympische Spelen. "We beleefden pieken en dalen. En dat allemaal uit liefde voor de sport, de sport die ons vriendschappen voor het leven gaf", aldus Abbingh. Polman: "Overal waar we kwamen, waren jullie, de fans, gehuld in het oranje. Om ons te steunen in goede en slechte tijden."

Voor de twee breekt nu 'het laatste hoofdstuk' aan met het WK in eigen land. "Het slot van een prachtig boek in Oranje. Spelend voor het rood, wit, blauw", vertelt Abbingh, doelend op het eindtoernooi in Rotterdam. "Een WK in eigen land, iets waar we ooit alleen maar van konden dromen. En wij hopen dat jullie nog één keer massaal ons komen steunen", sluiten de afscheidnemende iconen af.

Gezichten van het Nederlandse handbal

Abbingh (231 interlands) en Polman (197 interlands) stonden aan de opmars van Nederland in het internationale handbal. Ze hebben goud (2019), zilver (2015) én brons (2017) gewonnen op een WK. Bij de wereldtitel in Japan maakte Abbingh de winnende treffer in de finale tegen Spanje, terwijl Polman speelster van het toernooi werd.

Ook waren er twee medailles op EK's. Samen stonden ze voor het eerst met Nederland op de Olympische Spelen, in 2016. Abbingh deed in totaal drie keer mee aan het grootste sportevenement op aarde, Polman moest de editie van 2021 overslaan wegens een knieblessure. Even leek het erop dat de vriendin van oud-voetballer Rafael van der Vaart vorig jaar haar laatste wedstrijd voor Nederland had gespeeld, toen ze niet mee mocht naar het EK.

Maar begin 2025 kwam een verzoening met de bondscoach en onlangs volgde het goede nieuws dat ze mee mocht naar het WK. Dat wordt dus het laatste kunststukje voor zowel haar als Abbingh. Nederland zit in een poule met Argentinië, Egypte en Oostenrijk.

Beluister de Sportnieuws.nl WK handbal met Lois Abbingh

Onlangs was Abbingh te gast in de gloednieuwe Sportnieuws.nl-serie over het WK handbal. Samen met de gestopte Tess Lieder-Wester blikte ze terug op het gewonnen WK van 2019. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land, wat dus het laatste kunstje van Abbingh wordt.