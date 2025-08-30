Na een lange zomerstop betrad tophandbalster Estavana Polman zaterdag weer het veld met haar club Rapid Bucuresti. Het werd echter een wedstrijd om snel te vergeten.

De Roemeense grootmacht nam het op tegen CSM Slatina, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde op het hoogste niveau. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de seizoensouverture. Polman werd ook nog eens met veel bombarie gepresenteerd. Ze werd omschreven als 'handbalkunstenaar'.

'Met een spectaculaire verbeelding en verfijnde techniek brengt Estavana opwinding en momenten die ons van deze sport laten houden. Zij weet zijn tegenstander te verrassen en altijd iets onvoorspelbaars te brengen in wedstrijden van Rapid', verzekerde haar club.

Hard gelach

Dat kwam er tegen CSM Slatina niet in eigen huis. De ploeg van Polman verloor met 25-26. Een hard gelach, zeker gezien het feit dat in de tweede helft Rapid Bucuresti een voorsprong van 23-18 had. Die marge werd niet vastgehouden, waardoor Polman en haar collega's met een flinke teleurstelling aan het nieuwe seizoen begonnen.

'Niet de start die we wilden, maar Rapid geeft nooit op!', schreef Rapid bij een post van de nederlaag op Facebook. 'De eerste thuiswedstrijd is nog maar een pagina, het verhaal van het seizoen begint nog maar net.'

Kritiek op Polman

In de reacties regent het kritiek. Een veel gehoord beklag is dat sommige topspeelsters maar weinig minuten maakten. Ook de Nederlandse tophandbalster maakte weinig indruk op een fan. 'Zoiets zie je alleen bij Rapid: fouten na fouten, Polman de hele wedstrijd onherkenbaar', schreef de supporter.

Rapid Bucuresti kan volgende week revanche nemen, met de uitwedstrijd bij Dunarea Braila. Vorig seizoen eindigde het team van Polman op een teleurstellende vijfde plaats. Dat zullen ze willen verbeteren.

WK in eigen land

Polman zal ook vertrouwen op willen doen voor de Nederlandse handbalploeg. Met Oranje speelt ze later dit jaar het WK in eigen land. De groepsfase levert affiches op met Oostenrijk, Egypte en Argentinië.