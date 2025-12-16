Handbalsters Estavana Polman en Lois Abbingh zeggen de sport na het afscheid bij Oranje nog niet vaarwel. Ze blijven actief in een andere rol, zo onthullen ze bij Vandaag Inside. "Daar zijn we druk mee."

Polman en Abbingh zwaaiden na het WK in eigen land af als internationals. "We blijven in de handbal", vertellen ze bij VI. "We gaan speelsters begeleiden, jonge talenten. Dat is iets wat wij nooit hebben gehad. Dus we gaan het straks opstarten, daar zijn we druk mee."

De twee topspeelsters groeiden uit tot boegbeelden van de sport, die daardoor een stuk populairder is geworden in Nederland. Ze zien dan ook dat er behoefte is aan meer begeleiding. Johan Derksen vindt het ook een goed idee. "Handbal is een internationale sport, met transfers naar alle landen in Europa. Dan krijg je hetzelfde als met voetbalmakelaars", zegt hij. "Ja, iets minder geld", reageert Polman.

De 33-jarige onthulde eerder al aan Sportnieuws.nl dat er plannen waren om samen met Abbingh jonge talenten te ondersteunen. "We kijken of we samen iets kunnen betekenen voor de jeugd in Nederland", zei ze toen. "Het wordt een soort zaakwaarneming, maar dan op onze manier."

Televisie

Polman zou ook nog wel wat meer televisiewerk willen doen. Eerder maakte ze al een programma waarin ze op reis ging met Henny Huisman, Frits Barend, Edwin Rutten en Ad Visser. "Dat was echt te gek. Wel hard werken, maar heel mooi. En we hebben nog elke dag contact", vertelt ze erover.

Het brengt haar meteen op een nieuw idee. "Met vier oude mannen op reis, dus dit is perfect", zegt Polman wijzend naar de tafel met Wilfred Genee, René van de Gijp, Valentijn Driessen en Derksen.

Pensioen

De handbalster is nog niet klaar met haar topsportcarrière. Ze blijft actief bij haar club Rapid Boekarest. Abbingh kondigde wel al het definitieve einde als handbalster aan. Zij maakt dit seizoen nog af bij haar club Borussia Dortmund. Komende zomer zet ze een punt achter haar loopbaan.