Estavana Polman heeft de vakantiemodus inmiddels ingeruild voor hard trainen. De Nederlandse tophandbalster moet beulswerk leveren bij haar terugkeer in Roemenië. Toch is er ook tijd voor ontspanning, zo valt te zien op sociale media.

Polman genoot lange tijd van vakantie, nadat ze halverwege mei de laatste verplichtingen had bij haar club. De Nederlandse tophandbalster was eerst even te zien bij het programma De Oranjezomer, maar koos daarna met haar gezin voor de Spaanse zon. Samen met haar vriend en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, dochter Jesslynn en later stiefzoon Damian van der Vaart genoten ze volop van de tijd samen.

Trainen, trainen, trainen

Deze week kwam een einde aan de vakantie en moest Polman zich melden bij haar club Rapid Bucuresti. Inmiddels zijn daar de eerste trainingen achter de rug. Er wordt vooral fysiek gewerkt, om weer op conditie te komen. De handbalsters hebben nog even de tijd om in vorm te komen, want de eerste wedstrijd van het seizoen is op 30 augustus.

Na die fysieke inspanningen is het ook tijd voor ontspanning. Dat doet Polman dan ook met teamgenoten Sara Ristovska, Masha Kanaval en Viktoria Shamanovskaya. Op Instagram is te zien hoe het viertal een bad neemt na alle inspanningen. Kanaval plaatste de foto in haar verhaal, waarna Polman het op haar profiel deelde.

i Instagram: Masha Kanaval

Afscheid van landgenote

Polman is weer de enige Nederlandse bij Rapid Bucuresti. Ze nam deze zomer afscheid van doelverdedigster Rinka Duijndam. De keepster speelt volgend seizoen voor het Franse Chambray Touraine.

Polman kende met haar team een teleurstellend seizoen. Rapid eindigde slechts op de vijfde plaats, sneuvelde in de halve finale van het bekertoernooi en strandde in de tussenronde van de Champions League tegen stadgenoot CSM. Dat toernooi spelen Polman en haar teamgenotes niet, ze zijn veroordeeld tot voorrondes Europa League.