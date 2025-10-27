Als mensen iets te diep in het glaasje hebben gekeken of zich niet lekker voelen, wil het nog wel eens gebeuren dat ze moeten overgeven. Soms gebeurt dat alleen op het slechtst denkbare moment. Zoals bij de Duitse handballer Justus Fischer, die het tijdens een wedstrijd niet meer binnen kon houden.

Fischer nam het met zijn ploeg TSV- Hannover-Burgdorf op tegen SC Magdenburg. De wedstrijd verliep echter niet helemaal zoals gepland. Toen de tweede helft nog maar net bezig was, werd Fischer plotseling misselijk.

Braaksel op de vloer

De Duitser moest overgeven en hield daarna zijn shirt voor zijn mond en rende richting de kleedkamer. Een assistente moest vervolgens zijn braaksel met een witte handdoek van de vloer verwijderen. Fisher kwam na dit incident niet meer in actie. Tot overmaat van ramp verloor zijn ploeg ook nog eens met 22-24.

Jan Vertonghen

Het komt wel vaker voor dat topsporters moeten overgeven tijdens een duel. Zo is het oud-Ajacied Jan Vertonghen ook wel eens overkomen, twee keer om precies te zijn. Zo ging het tijdens het WK van 2014 mis voor de Belg in de achtste finale tegen de Verenigde Staten. In de verlenging van die wedstrijd ging de verdediger over zijn nek.

Enkele jaren later, in 2021, overkwam hem hetzelfde. Vertonghen, die toen voor Benfica speelde, voelde zich in de verloren topper tegen FC Porto (3-1) niet lekker, en braakte het uit onder het toeziend oog van de camera's.

Jude Bellingham heeft dit ook meegemaakt. De Engelse middenvelder, die toen slechts 18 jaar oud was, werd vroeg in een Nations League-duel tegen Duitsland gewisseld. De reden: hij voelde zich niet lekker en barfte op het veld.

Kan de beste overkomen

Dat topsporters moeten overgeven tijdens een belangrijke wedstrijd is dus niet iets zeldzaams. Fischer hoeft zich dus niet per se te schamen voor het incident. Het kan immers de beste overkomen.